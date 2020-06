El dilema de Podem: el poder autonòmic davant del poder estatal

L’organització de Podem a la Comunitat Valenciana encara aquestes setmanes un procés que pot suposar un gir en el rumb del partit. Després de la recollida d’avals i la fusió de diverses candidatures, diumenge es van presentar les llistes definitives dels tres projectes per a liderar Podem. Encara que en pocs territoris es discuteixen les candidatures de la formació morada, el cas valencià segueix fidel a les seues particularitats i repeteix amb tres projectes per a tres sensibilitats Un “Podem amb tu”, de l’ala dura de l’autodenominat pablisme; “Governar unides”, amb el suport del grup parlamentari i del vicepresident segon de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, i “Un Podem al capdavant”, que reuneix l’ala municipal i rescata antics errejonistes crítics amb la gestió actual.

En aquest tercer procés, el secretari general de la formació, Pablo Iglesias, ha mantingut silenci sobre els seus suports. Però en el seu lloc han parlat les llistes. Iglesias va incorporar al seu equip la diputada autonòmica i exsenadora Pilar Lima, que encapçala una de les candidatures, i alguns dirigents pròxims. Tan pròxims que són els mateixos que formen part de la llista ‘Un Podem amb tu’.

A més d’elegir direcció i projecte, els militants de Podem hauran de triar indirectament una altra qüestió: el poder en el Congrés i el Govern central o el poder en el grup parlamentari en les Corts Valencianes i l’executiu autonòmic.

El dissabte Podem va aprovar la composició de l’executiva (Consell de Coordinació) de Pablo Iglesias en què no hi ha càrrecs valencians, però sí en el nou organisme creat en aquesta última assemblea, un espai de coordinació amb els territoris. Aquest enllaç es reunirà amb els consells ciutadans autonòmics cada mes i estarà format per les 20 persones de l’executiva i 28 més, entre les quals hi ha quatre valencians, entre ells la mateixa Lima. L’acompanyen la diputada per Castelló Marisa Saavedra, el director de la Inspecció de Treball, Héctor Illueca, i la responsable de Diversitat Etnicoracial en el Ministeri d’Igualtat, Rita Bosaho. Els tres ocupen els últims llocs en la llista de Pilar Lima, que té com a número dos Maria Teresa Pérez, directora de l’Institut de la Joventut, i inclou Pau Vivas, cap de gabinet de Pablo Echenique, portaveu en el Congrés.

La candidatura Governar Unides, que lidera la portaveu parlamentària Naiara Davó, no compta amb cap parlamentari nacional, ni càrrec del Govern d’Iglesias entre les seues files, però sí que té el suport del grup parlamentari autonòmic i del vicepresident segon de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau. Davó, que en l’anterior procés va concórrer amb la llista de Pilar Lima, conjumina uns quants membres del grup parlamentari que en ocasions anteriors van pertànyer a altres equips, com Ferran Martínez (de l’equip de l’exsecretari general Antonio Estañ) o Beatriu Gascó.

La tercera via és la que planteja el regidor i responsable de Podem a Castelló, Fernando Navarro. El responsable de Transició Ecològica a la capital de la Plana va presentar una candidatura en l’últim moment, decidida en un grup de treball pel fet de considerar que el debat de l’Assemblea estava desviant-se de les necessitats polítiques de la formació. En el seu projecte s’han integrat Àngela Ballester, el rostre més crític amb Pablo Iglesias a la Comunitat Valenciana, destituïda fa un mes del departament de Martínez Dalmau, i Jaume Monfort, responsable d’Habitatge en la mateixa conselleria.

En cap dels dos processos anteriors els pablistes han tingut el control efectiu del partit. El primer secretari general, Antonio Montiel, es posicionava clarament amb Íñigo Errejón; el segon, Antonio Estañ, va arribar a la direcció després d’un pacte amb altres corrents, amb tot just 500 vots de distància de la candidatura de Pilar Lima, molt pròxima a Iglesias.