Les pressions diplomàtiques contra la fi de l’hospital privatitzat: l’exministre Morenés i l’ambaixada dels EUA telefonen a Puig

Les pressions per a parar la recuperació per a la gestió pública de l’àrea sanitària de la Ribera –on està situat l’hospital d’Alzira– arriben al Palau de la Generalitat per terra mar i aire, malgrat que el president Ximo Puig –i la consellera de Sanitat, Carmen Montón– ha dit des d’un principi que la reversió era imparable. A les denúncies en els tribunals de Ribera Salud –una desena de recursos– s’han sumat els llibres i les conferències d’exalts càrrecs del socialisme felipista contractats per la mateixa concessionària per a parlar bé de la privatització sanitària.

Una altra de les estratègies de desestabilització de la decisió democràtica del Govern valencià han estat les pressions diplomàtiques. Així, tant l’ambaixador d’Espanya als EUA, l’exministre de Defensa Pedro Morenés, com la mateixa ambaixada nord-americana a Espanya s’han posat en contacte amb Ximo Puig perquè canvie d’opinió. I és que el 50% de Ribera Salud és propietat de la multinacional nord-americana Centene. L’altre 50% pertany al Banc Sabadell.

Així doncs, fa mig any va ser l’exministre de Defensa, Pedro Morenés, el que en el seu lloc d’ambaixador d’Espanya a Washington va intentar mitjançar amb la Generalitat perquè Ribera Salud continuara amb la privatització a pesar d’acabar-se el contracte el pròxim 31 de març. El contacte es va substanciar en una telefonada a Puig a petició de la multinacional. La conversa va ser cordial, però va obtenir un no rotund del president, que des del minut u ha estat a favor de recuperar la gestió de l’àrea d’Alzira, privatitzada pel PP d’Eduardo Zaplana fa just vint anys.

L’última pressió ha vingut directament de l’ambaixada dels EUA a Espanya. En aquest cas ha estat mitjançant una carta i en nom d’un “conseller comercial en funcions”, no en boca de l’ambaixador. La missiva defensa la inversió del grup Centene i les virtuts del model de col·laboració publicoprivada. La resposta, com la que va donar a l’exministre de Mariano Rajoy, el contracte amb Ribera Salud en l’àrea de la Ribera s’ha acabat. Encara li queda faena en les àrees privatitzades de la Marina, Torrevella i Elx.

Aquest divendres el president Ximo Puig ha reunit Montón i el director general de Ribera Salud perquè la transició entre el model privatitzat i el públic siga tranquil·la.