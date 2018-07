Un terç de les trucades als centres Dona 24 Hores són de menors de 30 anys

Des del 2008, el nombre de joves investigats per violència de gènere s'ha triplicat. Segons l'enquesta de Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, el 27% dels joves espanyols considera normal la violència dins d'una parella i el 21% creu que és un problema però que està excessivament polititzat; que s'exagera. Segons els educadors socials, la majoria d'adolescents en les xarrades que imparteixen en els centres no saben detectar les conductes tòxiques fins que es realitza amb ells un exercici de reflexió.

Segons les dades de la Conselleria d'Igualtat, el 33% de les trucades que van rebre els centres Dona 24 Hores el 2017 van ser de dones menors de 30 anys. En total, van atendre 2.171 consultes telefòniques, de les quals 65 van ser de joves menors d'edat i 370 de dones d'entre 18 i 25 anys.

Les xifres augmenten la dosi de preocupació de les Administracions públiques i els recursos per a eradicar les conductes masclistes des dels seus orígens. Més quan arriba l'estiu i les grans festes patronals, on les aglomeracions i l'alcohol es converteixen en excusa per als agressors. Segons un estudi de la Universitat de Navarra, s'aprecia que en les grans ciutats un elevat percentatge dels fets coneguts per les policies al llarg de tot el període 2004-2017 ha tingut lloc durant el breu període de festes.

Per a la seua prevenció, Igualtat i l'IVAJ han engegat diverses campanyes durant l'època estival i de cara al pròxim curs, que apel·len directament als joves com a parts actives i als quals se'ls reclama intervenció en cas de ser conscients que s'està produint una agressió. D'una banda, un vídeo interactiu amb el lema "no és no" que planteja els diferents punts de vista quan es dóna una conducta tòxica, sempre orientat a la seua detecció. "Els joves han de ser protagonistes en la lluita per una societat lliure de violència masclista", ha destacat la responsable d'Igualtat, Mónica Oltra.

D'altra banda, s'ha organitzat una campanya per a distribuir per totes les festes patronals i esdeveniments festius dels pobles, en la qual cerquen la "solidaritat grupal" per a prevenir agressions sexuals basades en la "submissió química", és a dir, en les drogues que anul·len la voluntat de qui les presa. Un "sí, a vegades, també és un no", assenyalava Oltra, recordant que és una pràctica il·legal. Amb aquesta iniciativa, cerquen que els joves intervinguen si veuen que algú ha ficat 'alguna cosa' en el got d'una altra persona.