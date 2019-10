Caixa Ontinyent compleix 135 anys

Caixa Ontinyent compleix demà, 31 d'octubre, 135 anys. Va nàixer per a contribuir al benestar de la seua gent i del seu territori, i hui és l'única caixa d'estalvis valenciana i un motor econòmic i financer per a les seues comarques centrals.

Al llarg de la seua història, ha facilitat l'accés al crèdit a famílies, pimes i autònoms propiciant una activitat econòmica recurrent i creixent en la seua zona. De fet, en els últims 10 anys ha finançat operacions per 661 milions d'euros, dels quals 334 milions d'euros s'han destinat a habitatge, possibilitant l'accés de les famillias, i altres 191 a activitats productives, millorant la infraestructura i la capacitat econòmica de les comarques centrals valencianes.

Labor social

Caixa Ontinyent és, a més, l'única entitat financera en la Comunitat Valenciana que reverteix els seus beneficis a la societat en forma d'obres socials, equivalent a la part que altres entitats destinarien a retribuir als seus propietaris. Una labor social que ha permés, d'una banda, millorar la qualitat de vida de les persones, i, per un altre, contribuir a la vertebració de la seua zona i evitar la despoblació.

En els últims 10 anys, Caixa Ontinyent ha destinat 13 milions d'euros a obres socials. Una activitat singular que, any rere any i des de la seua fundació en 1884, ha anat degotant i aportant recursos i activitats a tot el seu àmbit d'actuació.

De fet, l'obra social de Caixa Ontinyent disposa de 23 centres en funcionament en 11 localitats, amb 220 llocs de treball directe, desenvolupa anualment més de 300 activitats, col·labora amb més de 300 col·lectius i beneficia a 278.000 persones.

Educació financera

Caixa Ontinyent desenvolupa, a través de la seua Fundació, un innovador programa d'educació “Finança’t” per a contribuir a la millora dels coneixements financers en la nostra zona on el nivell, tal com va revelar un recent estudi, es troba per baix de la mitjana valenciana i de l'espanyola que, al mateix temps, es troba per baix de la mitjana internacional.

“Finança’t” és un programa transcendent per la importància actual de disposar d'una cultura financera bàsica, essencial per al progrés i el creixement inclusiu i econòmic, especialment en dos sentits: la comprensió del valor i l'ús dels diners i de l'estalvi, i l'enteniment de la importància de la planificació de les decisions econòmiques. Totes les persones, a cada moment de la nostra vida i pràcticament cada dia, ens enfrontem a decisions que influiran en les nostres finances i, per tant, en el nostre futur i en el nostre benestar.

Des de la seua posada en marxa a l'octubre de 2016, el programa ha sigut utilitzat per 24.445 persones, 23.473 a través de la web i xarxes socials, i 972 en cursos, tallers i conferències presencials.

Digitalització i futur

Caixa Ontinyent està immersa, a més, en un procés de digitalització i manté el compromís d'evolucionar, millorar i ampliar els serveis dels quals poden gaudir els seus clients, oferint una major comoditat i accessibilitat.

Així, en els últims mesos s'han posat en marxa diversos projectes que situen a l'entitat en l'avantguarda dels serveis digitals: una nova banca electrònica, un nou portal de valors, una renovació dels caixers electrònics amb una ampliació de la seua operatòria, una renovació tecnològica interna, el recent llançament de la nova APP i el pagament a través de dispositius mòbils.

2020 pot ser punt d'inflexió en aquest sentit, ja que s'espera que els clients puguen operar, en les mateixes condicions, tant a través de la web com a través de les seues oficines.

Un projecte il·lusionant

El President de l'Entitat, Antonio Carbonell, ha destacat especialment la il·lusió que es regenera contínuament en el projecte Caixa Ontinyent, especialment perquè combina l'acció econòmica d'una empresa, l'impuls financer al teixit econòmic de les comarques, l'accés de les famílies a serveis financers de proximitat, i una acció social molt directa a través de l'Obra Social i del programa d'educació financera. “I per a això comptem amb la confiança dels nostres clients perquè, en definitiva, són ells els qui decideixen el model de banca que prefereixen; i, per descomptat, amb la dedicació dels nostres òrgans de govern i la professionalitat del nostre personal. El millor equip, sens dubte”.