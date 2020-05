Vuit ciutats valencianes acumulen el 45% dels més de 64.000 ERTO presentats en la Conselleria d’Economia

Aquest divendres, patronal i sindicats han acordat amb el Govern prolongar els ERTO (expedients de regulació temporal d'ocupació) fins al 30 de juny. Des del 12 de març passat, dia en què es va anunciar el decret d’estat d’alarma a causa de la pandèmia provocada pel SARS-coV-2, i fins al 5 de maig passat, la Comunitat Valenciana acumula més de 64.000 sol·licituds d’ERTO que afecten prop de 400.000 treballadors. Fins al moment, tal com confirmen des de la Conselleria d’Economia Sostenible, s’han resolt 54.173 expedients (el 85% del total de les sol·licituds) que afecten 296.846 treballadors (el 75% del total dels afectats).

Entre els quinze municipis on més expedients temporals s’han presentat en destaquen nou a la província d’Alacant, cinc a la de València i tan sols un a la de Castelló, en aquest cas la capital de la Plana. Vuit d’aquests acumulen el 45% de les més de 64.000 peticions presentades. La capital valenciana és la ciutat on més ERTO s’han presentat, 11.761, que afecten més de 65.000 treballadors, seguida a gran distància per Alacant (5.065 ERTO que afecten més de 30.000 treballadors), Elx (2.920 ERTO en què estan implicats 15.364 treballadors) i Castelló (2.688 expedients i 15.589 empleats afectats).

En la gran majoria dels casos, la raó esgrimida per a justificar aquesta decisió són causes de força major (més del 90% dels casos), seguida per raons de producció (entre el 5% i el 7%) i en menor mesura per motius organitzatius, tècnics o econòmics.

Les quinze ciutats valencianes on més ERTO s’han presentat.

En localitats com Benidorm, Torrevella, Gandia o Oriola també s’han registrat més d’un miler de sol·licituds, concretament 1.675, 1.173, 1.033 i 1.024 expedients, respectivament, que afecten 12.173, 4.818, 4.830 i 5.223 treballadors. En una ciutat com Paterna, on s’han presentat menys de 900 ERTO, el nombre d’empleats involucrats és de 8.452, i això es deu a la gran quantitat d’empreses situades en polígons com la Font del Gerro.

La resta dels municipis que estan entre les quinze ciutats valencianes amb més expedients tramitats són: Dénia (826), Torrent (728), Alcoi (701), Sagunt (693), Sant Vicent del Raspeig (652) i Elda (640).

Uns setanta municipis, la majoria a les províncies d’Alacant i València, recullen més de 200 sol·licituds d’ERTO, encara que hi ha ciutats en què amb un nombre més baix de casos hi ha un nombre més alt de treballadors implicats. Entre aquestes destaca sobretot la situació d’Almussafes, una localitat de poc menys de 9.000 habitants on a penes s’han presentat 154 expedients, però amb més de 23.000 empleats afectats, una xifra només superada a tota la Comunitat Valenciana per la ciutat de València. La raó és òbvia, la presència de la factoria de Ford a Espanya i totes les seues empreses auxiliars en aquest municipi.