El “regal de Nadal” del port de València per al president del ‘lobby’ empresarial valencià

El consell d’administració del port de València, en què estan representats l’Ajuntament (Compromís, PSPV i València en Comú), la Generalitat (PSPV i Compromís) i el Govern central (PSOE), ha aprovat atorgar a Boluda Corporación Marítima una concessió administrativa de 35 anys per a l’ocupació de 4.700 metres, on construirà dues torres d’oficines i una zona d’aparcaments. A canvi, l’empresa del navilier i president del lobby valencià AVE (Associació Valenciana d’Empresaris), ha cedit al port les drassanes que ja no usava i les seues oficines actuals, la concessió de les quals expirava el 2027, huit anys abans. Un regal que li arriba a Boluda cinc dies abans de Nadal.

La nova concessió per a Boluda Corporación Marítima –màxima accionista d’Unión Naval de Valencia, propietària de la concessió de les drassanes– s’ha forjat de manera expressa –dos mesos i mig des de la taxació–, tot el contrari del que ha passat en l’Administració autonòmica i local en projectes com la ZAL o Parc Sagunt II. El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, va decidir canviar la ubicació del moll de creuers durant aquesta legislatura des del moll Nord –on atraquen en l’actualitat– al moll on està situada la naviliera de Vicente Boluda.

Per a ocupar aqueix espai, que des de l’APV consideren més idoni perquè està més prop de la ciutat, calia rescatar la concessió de les drassanes d’Unión Naval sense ús. Boluda va acceptar a canvi d’uns nous terrenys on desenvolupar dues torres d’oficines per a les seues empreses –segons la versió oficial–, però que en un futur no té prohibit comercialitzar.

Fonts del port van explicar en el seu moment que no es podia rescatar la concessió o una part d’Unión Naval a cost zero pel seu desús, ja que, encara que fa més d’un lustre que no s’hi reparaven o s’hi construïen vaixells, “s’hi arreglen contenidors”. El port va fer un informe sobre la valoració del rescat a la societat del Grup Boluda que va taxar en 2.918.848,06 euros per les instal·lacions i 1.024.746 euros per l’actual edifici d’oficines de l’hòlding del president de l’Associació Valenciana d’Empresaris.

El port, en un informe de cinc pàgines del 5 d’octubre de 2018 que reprodueix eldiario.es, va acceptar la proposta de l’empresari i va concloure que aqueixos quatre milions d’euros per una concessió a la qual li quedaven huit anys equivalen a una concessió a 35 anys de 4.700 metres quadrats per a construir les seues oficines i un compromís d’inversió de 10 milions d’euros.

No ha sigut la primera vegada que Boluda fa caixa amb les concessions que no utilitzava i tenia a punt d’expirar. El port de València ja va indemnitzar amb 1,13 milions l’empresari per l’Escola d’Aprenents que va tindre anys sense obrir.

Edifici d’oficines que Boluda vol construir en la nova concessió que rebrà si li rescaten les drassanes.

Vicente Boluda és un navilier valencià important l’hòlding empresarial del qual opera en ports d’arreu del món. A més, és l’accionista més important de la Cadena Cope després de l’Església i té part de les accions de valenciaplaza.com. Va ser expresident del Real Madrid CF i actualment presideix el lobby empresarial AVE, l’associació on es reuneixen els principals empresaris valencians.