El ‘blablacar’ del camp: una aplicació acosta el llaurador de productes hortofructícoles al consumidor i elimina intermediaris

Connectar de manera directa el consumidor i el venedor. Amb aquest objectiu naix Consentio, una plataforma tecnològica de comunicació que utilitza una pàgina web i una aplicació mòbil per a vendre directament productes hortofructícoles. Es tracta de “promocionar i vendre productes amb clients existents, incrementar les vendes amb clients nous i gestionar les comandes i els encàrrecs amb els mínims errors”, expliquen des de la plataforma.

Un dels impulsors d’aquest projecte, Vincent Rosso –cofundador de BlaBlaCar–, explica com sorgeix el projecte després de veure “les dificultats dels llauradors per a vendre les collites, que es queden moltes vegades als arbres perquè no tenen les eines més adequades per a arribar a més mercats”.

El sistema, present en diversos països i en diversos idiomes (entre els quals hi ha el castellà i el valencià), ja disposa de més de 13.000 referències de productes (el 60 % fruites i el 40 % hortalisses) –els productes amb més referències són els cítrics i la tomaca, encara que creixen d’altres com el vi o l’oli d’oliva– i d’unes 1.200 empreses del sector registrades en més de 45 països, gairebé la meitat a Espanya. Per autonomies, la Comunitat Valenciana és la tercera amb més registres després de Madrid i Catalunya.

A la Comunitat Valenciana, Consentio treballa, entre altres empreses i entitats, amb la Unió de Llauradors. El model encara està en fase d’adaptació per a aconseguir la compatibilitat entre sistemes informàtics, de manera que al començament de l’any està previst que comencen a treballar amb l’aplicació en proves (amb una desena de productors i uns quants consumidors “de confiança” per a avaluar que funcione correctament) amb l’objectiu de començar a funcionar amb normalitat i de manera comercial a la primavera. En aquesta primera fase s’hi incorporaran principalment productes d’agricultura ecològica de proximitat –de moment s’han interessat un centenar de productors de la zona de l’Horta a incorporar-se a la plataforma–, “encara que s’hi pot adherir tot aquell que vulga”.

Punt de venda de productes d’agricultura ecològica.

Aquesta eina nova, “senzilla, àgil i intuïtiva”, reconeixen des de la Unió, “afavoreix la venda de proximitat i beneficia tant el comprador com el venedor. Pot ser una aliança estratègica”, en què treballen des de fa mesos. No obstant això, aclareixen que és complementària a altres mecanismes, com les transaccions tradicionals o a través de la web de productes ecològics de l’associació de llauradors (puntdesabor.com).

És una iniciativa “molt interessant” que permet fer “una cosa diferent” per a evitar que la fruita es quede als arbres o les verdures a la terra, i pot ser utilitzada tant pel productor com pel consumidor, siga un particular, una botiga, un restaurant o un supermercat. L’eina encara està en fase de desenvolupament, però pot servir d’ajuda a un sector, l’hortofructícola, molt precari: “És un projecte a mitjà-llarg termini”, diuen des de la Unió.