Les empreses emergents de CaixaBank volen instal·lar-se a la Marina de València

La Marina de València avança en la consolidació com a epicentre d’innovació i de la nova economia emergent.

Després d’instal·lar-se el projecte Llançadora (impulsat per Juan Roig) i Innsomnia (creat per Bankia), el següent a arribar-hi, quasi amb tota seguretat, serà DayOne, el servei especialitzat per a joves emprenedors de CaixaBank.

Així, segons ha esbrinat eldiario.es, l’entitat bancària licitarà per fer-se amb l’antiga estació Marítima com a seu, un edifici d’uns 7.000 metres quadrats que, inicialment, s’havia de derrocar, i que, tal com va informar aquest diari, finalment tindrà un ús relacionat amb la innovació amb una capacitat per a 300 empreses emergents.

Sobre això, fonts del Consorci València 2007, entitat que gestiona la Marina, han confirmat que els consta l’interés de CaixaBank, encara que no han oferit més detalls sobre el tema.

Les mateixes fonts han informat que aquesta mateixa setmana eixirà a licitació la reforma i l’explotació de l’edifici, que necessitarà una inversió pròxima a dos milions d’euros per part de l’entitat adjudicatària per adequar-la al nou ús.

A més de la inversió de dos milions d’euros, l’adjudicatària haurà de pagar al Consorci un cànon mensual en concepte de lloguer de 13.600 euros.

Préstec participat

D’altra banda, el Consorci València 2007 continua estudiant fórmules per a tractar d’alliberar-se de la llosa en forma de deute que l’entitat va contraure amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per valor de 465 milions d’euros per a executar les obres d’adequació de la Marina amb motiu de la Copa de l’Amèrica.

L’última de què es parla, segons ha explicat a eldiario.es el director del Consorci, Vicent Llorens, és la possibilitat de demanar al Tresor Públic un préstec participat per la mateixa quantitat, de manera que es netejaria el deute amb l’ICO.

Aquesta operació faria que el Consorci deixara de figurar com a entitat morosa, cosa que fins ara, entre altres inconvenients, li ha impedit accedir a nombroses línies d’ajudes europees, així com també a presentar programes o projectes que poden tenir finançament europeu.

Pel que fa al préstec participat, segons Llorens, s’aniria tornant cada any una quantitat en funció del benefici d’explotació que obtinga la Marina, sense perjudici que en una futura negociació política s’acordara que el Govern assumira tot el deute, o almenys una part, com vénen reclamant tant l’Ajuntament com la Generalitat.