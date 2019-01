La federació de petit comerç es rebel·la contra la direcció de la patronal per donar suport Port Mediterrani

La segona negativa de la Conselleria de Medi Ambient al macrocentre d’oci Port Mediterrani –rebatejat com a Intu Mediterrani– per incórrer en els mateixos defectes que el primer projecte, ha obert un clavill en el si de la patronal valenciana.

Després d’avançar eldiario.es la inadmissió del projecte, la promotora britànica del centre d’oci de Paterna, Intu Eurofunds, va demanar suport a la patronal valenciana davant el “ bloqueig sistemàtic i injustificat al projecte”.

La resposta de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) va arribar dimecres amb un comunicat de suport a la companyia que va coure a la federació de petit comerç (Confecomerç), organització integrada en la CEV.

En l’escrit remés als mitjans, la patronal considera que “calen polítiques que fomenten la inversió estrangera en un marc d’estabilitat i seguretat jurídica” i afig que “la CEV continuarà treballant perquè el projecte de Port Mediterrani, amb les adaptacions requerides, siga considerat novament pel Consell”.

A més, afirma que “la Comunitat Valenciana no pot desaprofitar inversions d’aquesta magnitud, per la riquesa i pel nombre de llocs de treball que genera, tots dos necessaris per al progrés econòmic i social de la nostra Comunitat”.

Finalment, assegura que “els promotors d’Intu Mediterrani, el centre d’oci projectat a Paterna, poden comptar amb el suport de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)”.

Després de conéixer el comunicat, fonts de Confecomerç van censurar, en primer lloc, que no s’havia consultat ni l’elaboració ni el contingut amb els òrgans de govern de la CEV: “En aquest tema concret no compartim la posició de la CEV; és clar que no tenim per què estar d’acord en tot, però estem valorant demanar una reunió amb la direcció perquè en el futur tinguen en compte l’opinió de tots els col·lectius amb representació”.

Les mateixes fonts van lamentar que des de la CEV es pose per davant els interessos d’una companyia britànica als de les pimes locals: “Des del respecte absolut als inversors, no entenem molt bé que una companyia amb un 50% de capital britànic i un 50% luxemburgués estiga en la CEV”.

I és que, malgrat que Intu no té seu a la Comunitat Valenciana, la companyia està associada a la patronal. Sobre aquest tema, fonts de la CEV van explicar que no és imprescindible tindre la seu social en territori valencià per a poder integrar-se i que “és comprensible que Intu s’associe a la CEV perquè defense els seus interessos”.

Des de Confecomerç van insistir que no estan en contra d’Intu i “si compleix la llei no hi ha res a dir i tindrà tot el dret a instal·lar-se, però creiem que el model que pretén implantar està ja sobresaturat i que destruirà més llocs de treball dels que crearà”.