La jutgessa condemna Deliveroo i considera que els 'riders' són falsos autònoms en la primera sentència a Espanya

La jutgessa titular del jutjat del Social número 6 de València ha donat la raó al rider Víctor Sánchez que va denunciar Deliveroo i considera que el seu treball de repartidor en la multinacional va ser com a "fals autònom", per la qual cosa la seua Seguretat Social deuria haver sigut a càrrec de l'empresa, segons ha explicat l'advocat del reclamant Marcos Llerena.

Segons ha explicat, la sentència es basa en les conclusions de la inspecció de treball de València que considera que els riders haurien de ser considerats treballadors per compte d'altri perquè l'empresa "controla tot el procés productiu, des de les hores que ha de treballar l'empleat fins als treballs que ha de realitzar", ha explicat Llerena.

Aquesta és la primera sentència judicial a Espanya que qüestiona el model laboral de Deliveroo i que considera que els seus treballadors són falsos autònoms. De fet, era molt esperada per sindicats com Intersindical Valenciana que tenen presentada una altra demanda, en aquest cas col·lectiva, que podria apuntillar la manera de relacionar-se entre la multinacional i els seus repartidors.

Segons Llerena, aquesta sentència podria obligar en un futur al fet que els riders de Deliveroo es convertiren en treballadors per compte d'altri. I el que és més greu, que hagueren de pagar a la Seguretat Social les quotes no satisfetes anteriorment, en el cas València i només per la demanda col·lectiva -encara pendent- 170.000 euros.