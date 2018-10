El navilier Boluda canvia drassanes per oficines i vol 26 anys més de concessió al port, malgrat que no hi construeix vaixells

Les concessions de Boluda Corporación Marítima (propietari d’Unión Naval de Valencia) per a les seues drassanes acaben el 2027. El navilier Vicente Boluda no fabrica vaixells en aquesta seu des del 2012, però la intenció del president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, de canviar la localització de la terminal de creuers ha canviat la seua perspectiva i podria permetre-li continuar en el sòl del port de València 26 anys més. Ara ja no construint navilis, sinó en un edifici d’oficines de tretze plantes per al seu grup empresarial.

L’oportunitat per a Vicente Boluda ha arribat gràcies a la decisió d’Aurelio Martínez de construir la nova terminal de creuers –en el disseny aprovat pels gestors anteriors es va situar al moll Nord– i l’últim consell d’administració del port de València ja va decidir continuar amb les negociacions per a rescatar la concessió de les drassanes de Boluda a canvi de terrenys en altres llocs del port.

En aqueixa reunió, a la qual no va acudir l’alcalde de València, Joan Ribó, i de la qual es va absentar Vicente Boluda perquè s’hi tractava un tema que l’afecta, es van ratificar per unanimitat els acords aconseguits amb la concessionària sobre el mètode de pagament del valor del rescat mitjançant el lliurament d’una nova concessió a Boluda Corporació Marítima d’una parcel·la de més de 4.000 metres quadrats i l’edificació que hi ha de 2.735 metres quadrats construïts.

Aurelio Martínez, president de l’Autoritat Portuària de València, i Vicente Boluda en un acte d’AVE.

Així mateix, se li atorgarà la construcció d’una nova edificació de 8.021 metres construïts amb destinació a oficines –un edifici de tretze plantes–, on pretén construir el quarter general de totes les seues empreses. El pla del futur edifici és el que il·lustra la informació.

Segons l’expedient a què ha tingut accés eldiario.es, la intenció de Vicente Boluda és que la concessió per a les noves oficines siga per a 35 anys, amb un compromís d’inversió de deu milions d’euros en l’edifici d’oficines. Uns terminis molt llargs, més encara quan la seua concessió actual per a les drassanes acabava el 2027. La data de caducitat de la nova concessió seria l’únic acord que quedaria per tancar entre l’APV i el també president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), ja que la valoració dels terrenys és de cinc milions d’euros.

En l’Autoritat Portuària de València ni s’han plantejat sol·licitar una reversió dels terrenys de Boluda per incompliment de la concessió des de l’any 2012, quan van deixar de funcionar les drassanes. “Boluda continua reparant contenidors, una funció que es preveu en la concessió”, expliquen fonts del port de València, amb la qual cosa justifiquen el lliurament del nou sòl.

És més, per a iniciar ràpidament les obres de la nova terminal de creuers, l’APV ha cedit per a tres anys uns terrenys en què la companyia del navilier podrà continuar amb la reparació de contenidors. Aurelio Martínez vol que l’ampliació Nord i la nova ubicació de la terminal de creuers es construïsquen simultàniament.

Això sí, València tanca així la possibilitat que continuen les drassanes. Una torre d’oficines de 13 altures capitanejarà el nou port de València.