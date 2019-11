Més de 3,6 milions de valencians estan convocats aquest diumenge a votar en 2.220 col·legis electorals

Els electors de la Comunitat Valenciana, 3.667.565 persones, voten aquest diumenge en les eleccions generals en 6.043 meses electorals distribuïdes en 2.220 col·legis electorals.

Per a això, s'hi han disposat 16.233 urnes en les tres províncies. Els electors valencians disposaran aquest 10 de novembre de 48.485.464 paperetes amb les candidatures a les Corts Generals: 44.869.034 paperetes per al Congrés i 3.616.430 paperetes per al Senat.



A més de les 16.233 urnes, hi haurà 6.043 cabines de votació, i per a facilitar la tasca dels membres de les taules la transmissió de dades a les subdelegacions, s'ha designat a 2.983 representants de l'administració, funcionaris o empleats municipals que controlen i supervisen el funcionament de les meses electorals, que disposaran de 2.308 tablets.



Les 3.667.565 persones que estan convocades a les urnes en la Comunitat Valenciana aquest 10 de novembre són 10.456 més que en els comicis generals del passat mes d'abril. Del total, 3.555.911 són residents a Espanya i 111.654 són residents a l'estranger.



Respecte als efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que garantiran la normalitat i seguretat al llarg d'aquesta jornada electoral, hi haurà més de 9.400 efectius. D'aquest total, 4.641 són membres de la Guàrdia Civil; 3.340 de la Policia Nacional i més de 1.400 agents de les diferents policies locals i de la Unitat Adscrita a la Generalitat Valenciana.



Per a la cita electoral s'han distribuït, en els col·legis que ho han sol·licitat, 88 kits/maletins de material accessible per a electors cecs o amb discapacitat visual greu. En concret, han sigut 57 a València, 25 a Alacant i 6 a Castelló.



Els ciutadans elegiran 32 diputats del Congrés --12 per la circumscripció electoral provincial d'Alacant, 5 per Castelló i 15 per València-- i 12 senadors --4 per cada circumscripció electoral.