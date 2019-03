“Si una empresa privada incomplira totes les normes que Renfe incompleix, la multarien a tothora”

“L’horrible servei ferroviari i la pèssima gestió de Renfe en els rodalia i els mitjana distància” ha portat Indignats amb Renfe, juntament amb altres coordinadores i organitzacions sindicals i ecologistes, a convocar una concentració a les 12 hores del dissabte dia 9 en l’Estació del Nord de València. Amb el lema “Xiulem pel tren”, la convocatòria tindrà lloc de manera paral·lela en altres punts –com Alcoi o Tortosa– per a reivindicar un servei públic “social, segur, sostenible, accessible i de qualitat”.

La plataforma és una iniciativa valenciana –encara que s’ha expandit també fins a Catalunya– que sorgeix com a resposta a l’empitjorament de les condicions del servei de ferrocarril públic, que consideren insostenible. La demanda principal se centra en la priorització de les inversions en aquest servei públic de manera urgent. Indignats naix al desembre a Carcaixent i s’ha anat expandint poble per poble per mitjà d’usuaris descontents amb les condicions que ofereix el servei públic.

“La gent està molt farta de tot el que passa. El problema s’ha anat aguditzant i el servei cada vegada ha empitjorat més. Defensem la inversió en un servei públic que ha sigut discriminat en favor de l’AVE, que utilitza únicament el 3,6% dels usuaris. Aquesta discriminació no té sentit, tot i que intuïm que hi ha molts interessos i empreses privades que són amigues de certes persones. Els qui decideixen que no s’inverteix en rodalia i en mitjana distància en són conscients del deteriorament, fa anys que estem així”, afirma la portaveu de la plataforma, Paula López.

Tard i malament

Una altra de les reivindicacions presents en el manifest és una reestructuració dels horaris i de les freqüències que permeta un servei puntual i amb garanties de circulació. El trajecte de la línia de Castelló a València, exposen com a exemple, dura en l’actualitat mitja hora més que fa una dècada, fet que treballadors de Renfe atribueixen al pas del tren d’alta velocitat i al canvi de vies que se’n deriva. Des de la plataforma apunten que “per a anar de Castelló a València es tarda quasi el mateix que per a anar a Madrid”.

Cartel 'Indignats amb Renfe'.

“S’estan incomplint moltes normes que es preveuen en la llei. Si una empresa privada incomplira totes les normes que Renfe incompleix, la multarien a tothora. Estem en contacte amb treballadors de Renfe que ens confirmen que la situació empitjorarà amb el temps”, afirmen.

Des d’Indignats amb Renfe manifesten que la situació actual afavoreix que la gent faça servir menys el transport públic en favor dels transports privats, i això deriva en contaminació, augment del consum energètic i la saturació de les ciutats. La portaveu assenyala que “és curiós que passe això i, en acabant, en l’estació la primera cosa que trobes són cotxes exposats que estan en venda, sembla que es vulga incentivar la gent a deixar d’usar el transport públic i a comprar un cotxe”.