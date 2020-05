Les empreses de Luxemburg des de les quals Boluda va repatriar 100 milions no tenen empleats i es van constituir amb un capital mínim

Sense cap empleat i amb 31.000 euros de capital fundacional, el mínim exigit a Luxemburg per a constituir una societat de responsabilitat limitada. Així va obrir el 2013 Boluda Corporación Marítima, presidida pel navilier Vicente Boluda, les seues dues societats en aquell país que va tancar al març d’enguany, en plena crisi mundial pel coronavirus.

Totes dues empreses tenen el mateix objecte social, “l’adquisició de la participació, a Luxemburg o a l’estranger, en qualsevol empresa o empreses de qualsevol forma i la gestió d’aquesta participació”. Les companyies poden, segons la legislació luxemburguesa, “adquirir, en particular, mitjançant subscripció, compra i intercanvi o de qualsevol altra manera, accions i altres valors, bons, obligacions, certificats de depòsit i altres instruments de deute i, en general, valors i instruments financers emesos per qualsevol públic o privat”.

Les dues societats són, segons la informació depositada en els diferents registres mercantils de Luxemburg, Espanya i els Països Baixos, l’epicentre de moviments d’anada i tornada de capital entre les societats del grup. Com va publicar eldiario.es la setmana passada, es van transferir 100 milions d’euros en concepte de dividends des de Boluda Luxemburg a Boluda Fos Corporación, radicada a les Canàries. Abans, Boluda Finance havia transferit aquests 100 milions també en concepte de dividends.

L’origen d’aquests 100 milions és més complicat de detectar, més encara quan l’empresa es va negar des del principi a respondre a les preguntes en aquest sentit d’eldiario.es. Boluda Finance va presentar el 31 de desembre de 2019 unes pèrdues de 578.923 euros i Boluda Luxembourg també va tancar l’any amb números rojos de 111.744 euros.

Aquesta transferència en dividends, la falta de personal i el seu objecte social encaixen amb la tesi dels tècnics de l’Agència Tributària de l’associació Gestha que consideren que aquestes societats s’haurien constituït per eludir impostos. Les empreses presten des de Luxemburg diners a societats espanyoles que a Espanya es desgraven els interessos. La societat a Luxemburg paga uns impostos reduïts per aquests interessos. El 2019, Boluda Fos Corporación devia a Boluda Finance 24 milions d’euros.

Però no va ser l’única operació entre Espanya i Luxemburg. Compañía Canaria de Remolques, també del Grupo Boluda, va transferir les seues accions a Boluda Luxemburg l’any 2017, per una xifra de 25 milions d’euros.

Les dues companyies també estaven autoritzades per la legislació luxemburguesa a “utilitzar qualsevol instrument relacionat amb inversions per a finalitats de la seua gestió eficient, incloses tècniques i instruments dissenyats per a protegir a la companyia contra riscos relacionats amb crèdits, canvi de divises i fluctuacions de taxes d’interés, així com altres riscos”.

Crèdit de 1.000 milions abans del tancament a Luxemburg

El tancament de les dues empreses a Luxemburg coincideix amb la gran operació de refinançament de Boluda Corporación Marítima que l’any passat va aconseguir 1.000 milions d’euros en un crèdit sindicat amb els principals bancs espanyols com a protagonistes.

El grup del navilier Vicente Boluda té una altra societat tenidora d’accions als Països Baixos similar a la luxemburguesa i en un país amb una política fiscal laxa. Boluda Finance BV és propietària de les filials Boluda Towage Netherlands, radicada també als Països Baixos per a gestió de fideïcomisos; Boluda Towage Belgium, tallers de reparacions diverses; Boluda Towage UK, societat de cartera; i Boluda Towage Germany.

Als Països Baixos, el grup radicat a València té onze societats adquirides i desplegades per a la seua entrada en el port de Rotterdam, el més gran d’Europa.