Operadores de telecomunicacions valencianes: de la microempresa local al projecte d'ambició autonòmica

Les operadores de telecomunicacions són un sector on les referències són les grans companyies multinacionals, Qualsevol ciutadà pot nomenar tres o quatre empreses i tots hi coincidirien. Però la seua fama possiblement és més absoluta que el domini real del mercat, que no és tan totalitari. En aquest sector hi ha nombroses microempreses i fins i tot mitjanes que s'obrin pas, també moltes locals que han sabut aprofitar les seues oportunitats i altres que comencen a fer-se un espai ambiciós, i en la Comunitat Valenciana hi ha casos que exemplifiquen les dues vies, com són Wifibytes i Terretatel.

El cas de Wifibytes és el d'una empresa que va sorgir com una afició d'amics fa uns 20 anys a Bocairent que cablejaven els seus coneguts, però aquesta afició va créixer fins a al punt que es van plantejar crear una empresa que en 2020 preveu facturar més d'un milió d'euros. A més en la seua oferta, per extensió, també inclouen telefonia mòbil i televisió, han 'paquetitzat' ofertes gràcies a acords amb altres operadores.

El seu administrador, Manuel Espinós, explica que el creixement s'ha basat sempre en la microactuació, partint de cablejar amb fibra òptica instal·lacions a fer el salt a xicotets municipis on les grans operadores no arribaven: "Les seues prioritats lògiques eren cablejar primer les grans ciutats i anar baixant a les mitjanes, nosaltres ho vam fer a l'inrevés, ens vam estendre per localitats xicotetes". Així van començar en 2014 arribant a un acord amb l'Ajuntament de Bocairent, i posteriorment Wifibytes ha cablejat i opera en altres localitats xicotetes de les comarques centrals com Agullent, Énguera, Banyeres, Cerdà, Llanera, Torrella i Rotglà.

El seu creixement, apunta Espinós, és molt mesurat i amb passos ferms, es fan estudis de mercat per zones per a expandir-se, uns estudis que s'han de mesurar perquè les grans companyies cada vegada s'escampen a més localitats. Des que van començar, el creixement de facturació està entre el 15% i el 20% anual. Pel que fa a la cartera de clients explica que el gruix són els particulars i també tenen ajuntaments, però que en comparació amb altres operadores similars tenen un gran pes de clients empreses.

On més incideixen en la seua diferenciació és en la proximitat amb el client, donant la mateixa qualitat tècnica de servei, l'atenció personalitzada per la mera proximitat en els municipis és clau. "A més col·laborem a l'economia local", expliquen. De solucionar incidències de manera ràpida a donar serveis extraordinaris no previstos, Manuel Espinós recorda que en la zona on operen es produeixen freqüents nevades, i si hi ha caigudes de la xarxa poden actuar de manera immediata. En casos d'emergència, quan ha caigut la cobertura de telefonia mòbil, han arribat a obrir el wifi gratuïtament per a tota la població per a no quedar-se aïllats en les comunicacions.

Convertir-se en el referent valencià

En el costat en certa manera oposat es troba Terretatel, una teleoperadora que es llança ara des de la Safor i la pretensió de la qual és convertir-se en el referent valencià, d'ací la picada d'ullet que fan amb el seu nom, fent referència a la 'terreta', com comenta el seu director comercial Óscar Silvestre.

Però Terretatel no naix del no-res, sinó de la seua matriu ITDigitel, que compta amb quasi 30 anys d'experiència en les telecomunicacions. Així, el projecte ja es marca uns objectius centrats en la Comunitat Valencina. "És el mercat natural, a part de les grans operadores, les mitjanes tendeixen a identificar-se amb mercats autonòmics, i ací estem nosaltres", apunta Silvestre.

En xifres, el seu objectiu és aconseguir el 5% de la quota del mercat valencià en dos anys i arribar fins als 40.000 clients. Per a diferenciar-se de l'oferta de les companyies grans les seues principals bases són dues: d'una banda oferir "tarifes senzilles, flexibles i molt personalitzades, sense paquets inamovibles i sense sorpreses de promocions comercials. El preu és fix i es manté el que s'escriu en el contracte". D'altra banda volen identificar-se com una marca valenciana que confien que done un valor afegit al client valencià.

Pel que fa al client en què se centra la companyia és el privat residencial, al qual volen arribar a través de la publicitat fonamentalment en internet i les xarxes socials. "L'humor és una dels nostres senyals com a valencians, i ho és també com a empresa valenciana", afirma Silvestre.