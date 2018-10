El 45% dels escolars valencians dediquen més de dues hores per dia a les xarxes socials

L’addicció a les noves tecnologies (Internet, mòbil, videojocs) i al joc (tradicional i en línia), per bé que amb situacions diferents, constitueix una realitat a què els recursos especialitzats en drogodependències s’enfronten diàriament.

Així ho han afirmat fonts de la Conselleria de Sanitat a eldiario.es després d’haver constatat que, si bé és cert que, d’una banda, l’impacte d’aquestes addiccions sense substància és encara baix, de l’altra, "les demandes de centres escolars, l’àmbit familiar i els mateixos joves pel que fa a problemes derivats d’un mal ús de les tecnologies i els jocs d’atzar, augmenten considerablement en els últims 5 anys".

Com va informar eldiario.es, un estudi de la Conselleria de Sanitat fet l’any passat a 5.058 escolars de 14 i 19 anys pel que fa al joc presencial i en línia revela que el 10% dels menors aposten per Internet "unes quantes vegades cada mes".

En el cas de les xarxes socials i el mòbil, les dades no són menys preocupants. La mateixa enquesta, fruit d’un conveni específic de col·laboració entre la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i la Universitat de València, es va dur a terme en la categoria ‘Mòbils, Xarxes Socials i Videojocs’, amb una participació de 109 centres escolars i 12.540 alumnes de la mateixa franja d’edat.

Segons els resultats, el 80% dels escolars utilitzen l’accés a xarxes socials diàriament, amb una dedicació entre setmana de més de dues hores pel 45% dels usuaris de les xarxes, percentatge que arriba al 64% d’usuaris durant el temps lliure de cap de setmana.

L’ús de videojocs se situa en el 65% del total, i és remarcable que, d’aqueix percentatge de jugadors, el 51,9% opten en la meitat del seu temps a la modalitat de ‘multijugador en línia’, pràctica que, segons els experts, és la més addictiva.

Respecte a l’ús del telèfon mòbil, l’edat mitjana d’accés al primer mòbil és de 9,8 anys i la utilització principal es relaciona amb la missatgeria instantània, majoritàriament cada dia (el 76% afirmen que fan un ús tots els dies per a enviar o rebre missatges).

Experts consultats per eldiario.es han explicat que estudis científics avalen que dedicar més de nou hores setmanals a les noves tecnologies i les xarxes socials "es considera una situació de risc per abús que pot derivar en un problema de dependència, que se situaria en una mitjana de cinc hores per dia".

Quant a l’ús del telèfon mòbil, han qualificat de "barbaritat" que xiquets de 10 anys facen ús de dispositius amb accés a Internet (missatgeria o xarxes socials): "Es considera adequat que puguen usar mòbils sense accés a la xarxa (només per a fer telefonades o rebre’n) als 12 o 13 anys, i a partir dels 15 anys, amb Internet, però supervisat pels pares o tutors".

Cursos de prevenció

Davant aquesta situació, des de la Conselleria de Sanitat s’han pres mesures en dos sentits. En primer lloc, durant el curs escolar 2015-2016 es va incorporar un nou programa de prevenció de conductes de mal ús i abús de mòbil, xarxes socials i videojocs (Programa Prevtec 3.1) al qual segueix en aquest últim curs 2016-2017 el Programa Ludens dirigit la prevenció del joc presencial i en línia, amb una excel·lent acceptació i implementació per part dels centres escolars.

Tots dos programes, encara que amb poblacions diferenciades per rangs d’edat (Prevtec es dirigeix a alumnat entre 12-16 anys i Ludens, entre 15-19 anys) es continuen duent a terme aquest curs i persegueixen a través de material escrit, gràfic i audiovisual conscienciar i informar sobre els riscos i els factors associats a les addiccions relacionades amb les tecnologies i els jocs d’atzar, especialment davant les noves modalitats de jocs en línia (pòquer en línia, apostes, casino en línia, etc.).

Pel que fa a la segona línia d’actuació, la Conselleria de Sanitat, a través de l’Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut (EVES) posa en marxa un curs ‘Avaluació i intervenció de la pràctica clínica en addicció al joc’ de 35 hores de durada, pensat perquè els professionals que estan en contacte amb aquest tipus de trastorns puguen conéixer els últims avanços en matèria d’investigació, les característiques evolutives que el mateix fenomen adquireix en l’àmbit legal i epidemiològic o nous procediments clínics contrastats que contribuïsquen a la millora de la pràctica professional, la detecció primerenca d’aquest tipus de trastorns i el millor tractament.