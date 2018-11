La Conselleria de Cultura cerca un espai per a acollir l'espectacle de Dani Mateo anul·lat en un teatre

"Des de Cultura de la Generalitat estem mirant la disponibilitat d'espais per a poder acollir l'espectacle de Dani Mateo", ha comunicat la conselleria valenciana a última vesprada d'aquest dijous, després de fer-se públic que el teatre Olympia, de propietat privada, cancel·lava les funcions que el còmic i humorista tenia previst oferir en aqueixa sala els dies 23 i 24 de novembre després de rebre amenaces de l'extrema dreta per l' sketch sobre la bandera espanyola que va protagonitzar en la Sexta.

Es tracta d'oferir un espai públic en què puguen desenvolupar-se les funcions de Nunca os olvidaemos, espectacle en el qual Dani Mateo és un dels protagonistes. La mesura vol ser un gest contra la censura, a favor de la llibertat d'expressió i contra la coacció exercida des de formacions ultres com Espanya 2000, que va amenaçar amb concentrar-se a la porta del teatre.

Els espais als quals es refereix la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport són aquells dels quals disposa l'Institut Valencià de Cultura en les tres capitals valencianes. En la ciutat de València, fonamentalment, es tracta dels teatres Rialto i Principal.

Fonts del departament que dirigeix Vicent Marzà expliquen que no poden concretar encara quin espai habilitaran perquè actue Dani Mateo perquè han de revisar primer les programacions de cada sala i veure "on pot tenir cabuda per a fer un oferiment concret".

Per la seua banda, l'Ajuntament de València ha oferit espais com el Palau de la Música o la Marina perquè se celebre allí l'espectacle. "La defensa de la llibertat d'expressió mereix un recinte que estiga a l'alçada. I, després, cadascun ja decidirà lliurement si assistir (o no)", ha escrit l'alcalde, Joan Ribó, en xarxes socials.

Mateo ha respost a l'oferiment de Ribó a través de Twitter: "Agraïdes i emocionades solament podem dir que allí estarem! I que sàpia tota la gent que actuarem gratis. Perquè cal celebrar el riure!".

Agradecidas y emocionadas, solamente podemos decir que ALLÍ ESTAREMOS! Y que sepa toda la gente que actuaremos gratis. Porque hay que celebrar la risa! Seguiremos informando a través de @NuncaOs https://t.co/ZTscOmyRrI — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 8 de noviembre de 2018

La cancel·lació de les funcions en l'Olympia, per "causes alienes" a la voluntat de l'empresa que gestiona el teatre, ha alçat un onada d'indignació en amplis sectors de la cultura, i s'ha assenyalat de seguida que no pot tolerar-se que les amenaces dels ultres censuren a Dani Mateo.