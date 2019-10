Ni mares, ni esposes: el 9 d’Octubre reconeix el “paper clau” de 18 reines de la Corona d’Aragó

En la Corona d’Aragó, com en altres monarquies, les dones van quedar excloses de la línia de successió real. Fins i tot, recorda l’historiador Vicent Baydal, aquesta va ser l’espurna que va encendre una revolta el 1347, quan Pere el Cerimoniós va intentar nomenar com a hereua la seua primera filla, Constança. “Al Regne de València mai va haver-hi una reina per herència dinàstica, sinó que totes elles serien reines per matrimoni, reines consorts”. Per aquesta raó, considera, els valencians “no tenim en ment un referent clar de reina”, com passa en la resta de l’Estat, per exemple, amb Isabel la Catòlica.

Amb text i investigació de Vicent Baydal i il·lustracions de Jorge Lawerta, la Generalitat Valenciana ha posat en marxa una exposició per recordar les reines que van contribuir a bastir políticament la identitat del País Valencià. L’exposició, en el Palau de la Generalitat, anirà desplaçant-se per diferents municipis per acostar les seues històries a la ciutadania.

La investigació de Baydal recorre la història de les 18 reines consorts i destaca els moments polítics en què van tindre més influència. Des de Violant d’Hongria, la reina fundadora, fins a Germana de Foix, la repressora de les Germanies. Reines ignorades per la major part de l’acadèmia i, per tant, de la societat. “No les coneixem, perquè la història l’han feta majoritàriament els homes amb un punt de vista masculí”, considera Baydal, que explica que els historiadors durant dècades van reproduir el rol que en l’edat mitjana es va donar a les dones: mares i esposes. Des de fa uns 30 anys, aplaudeix, es treballa la perspectiva de gènere en la investigació espanyola, a la qual aquest llibre pretén introduir.

Baydal recorda en el llibre les contradiccions de l’edat mitjana en l’actual País Valencià. La misogínia en una societat estamental no afecta a tothom per igual, encara que el que sí que era igual per a totes les dones era la seua condició d’“inferioritat natural”, avalada per metges, escriptors i filòsofs. Malgrat que les reines no tenien els mateixos privilegis que els reis –començant pel dinàstic–, estaven en una posició de poder molt superior a la de la resta de la població, la qual cosa els va permetre tindre gran influència.

En la Corona d’Aragó es donava una anomalia respecte al que hui anomenem Espanya, encara que en sintonia amb altres monarquies europees: les reines exercien de lloctinents reals, per la qual cosa, de facto, tenien el màxim poder en la presa de decisions en alguns llocs de la corona. Les consorts, a partir d’Elionor de Sicília, ocupaven càrrecs de govern, com també va ocórrer al regne de Navarra.

La campanya s’emmarca en un context de reivindicació de la igualtat –‘Terra d’igualtat’ n’és el lema– encara que l’historiador adverteix que no per ser dones s’ha d’ignorar les seues formes de govern. “Conéixer la història no és blanquejar-la, és tot el contrari. Quan no la coneixem o quan la ignorem és quan es pot blanquejar”, assenyala l’historiador. “Si coneixem els reis, hem de conéixer les reines”, sentencia.

Les 18 monarques