L'esquerra se la juga a València: la revisió cadastral que podria disparar l'IBI estarà llesta en any preelectoral

L'Ajuntament de València es disposa a obrir un meló de conseqüències electorals impredictibles. Tal com va informar eldiario.es, el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, té decidit sol·licitar després de l'estiu la revisió dels valors cadastrals de la ciutat 22 anys després de l'última actualització.

Aquests valors serveixen com a referència per a definir el que ha de pagar cada veí per l'Impost de Béns immobles (IBI), en funció de la zona on viu.

Aquesta revisió podria implicar un increment del tribut i, cas de complir-se els terminis habituals, podria ser aplicable en any preelectoral, amb el cost polític que pot comportar.



Almenys així ho adverteixen els precedents. Segons han informat fonts del Ministeri d'Hisenda, aquest tipus de processos comporten normalment un termini d'un any i mig a dos anys, per la qual cosa, cas d'iniciar-se després de l'estiu, finalitzaria l'any 2021 i entraria en vigor l'any 2022, un abans de les pròximes eleccions.



L'exemple recent més semblança a una ciutat com València s'ha viscut a Barcelona, municipi que portava 16 anys sense actualitzar els seus valors. Les mateixes fonts han comentat que a la ciutat comtal el procés de tramitació va durar dos anys i va entrar en vigor l'1 de gener del 2018 amb un increment dels valors cadastrals del 21% aplicat de forma prorratejada durant els 10 anys de vigència de la revisió.



No obstant això, tal com expliquen des de l'esmentat departament, això no significa que el rebut de l'IBI patisca finalment un augment del 21%, ja que el valor cadastral és nomes la base imposable del tribut, al qual cal afegir el tipus de gravamen que aplica cada Ajuntament.



En el cas de Barcelona, els augments es van concentrar en zones com l'eix central, en el qual es troben el Gòtic, Eixample o Sarrià i el major augment es va registrar en el barri de Tres Torres, amb una alça mitjana de 43 euros anuals.



Però també es van produir descensos, els majors en els barris de Vallvidrera i Les Planes, amb un descens mitjà de 119 euros; Baró de Viver, amb 108 euros menys; i Vallbona, amb 95 euros menys.



Sobre aquest tema, l'edil de València Ramón Vilar ha assegurat que la possible pujada a l'IBI que pot generar la revisió cadastral és un fet que tenen en compte i que, si es produeix, rebaixaran el tipus municipal per absorbir-la i deixar-la sense efecte. "La revisió no implica necessàriament una pujada de la quota líquida que paguen els veïns", ha explicat.



De fet, ha recordat que en els últims Pressupostos Generals de l'Estat el llavors ministre Montoro va pujar l'IBI 4 punts als municipis que com València no havien actualitzat els seus valors cadastrals en els últims 10 anys, "una pujada que aquest Ajuntament progressista va neutralitzar baixant el tipus municipal".



L'any 2007, amb el PP de Rita Barberá al capdavant del Consistori, va haver-hi una temptativa d'inici del procés, però finalment es va paralitzar precisament per temor al cost polític que haguera comportat un important augment de l'impost en plena crisi econòmica.