Una exmilitant denuncia Vox al Campello per no justificar els 1.000 euros que va donar al partit en mà per a despeses de campanya

L’exmilitant de Vox al Campello, Pilar Miguel, ha denunciat el coordinador local, David Puerto, per un delicte d’apropiació indeguda per no justificar ni ell, ni el partit d’extrema dreta, a escala provincial i nacional, les despeses fetes i l’estat dels comptes després de donar mil euros en uns quants pagaments suposadament lliurats en mà a Puerto mateix.

Els fets, dels quals consta denúncia en la Comissaria Provincial i que haurà de valorar un jutjat d’Alacant, se situen en els mesos previs a les eleccions generals d’abril del 2019 i a les autonòmiques i locals d’un mes després.

En aquell context, Puerto es va encarregar, entre altres qüestions, de les donacions per a fer front als costos de la campanya, del resultat de la qual en les locals va eixir elegida edil la seua dona, María José Sañudo, que entraria posteriorment en el govern local del PP i Ciutadans.

Entre les proves aportades per Pilar Miguel, consten els pretesos missatges de Puerto en un grup de WhatsApp en què demana de manera reiterada contribucions als seus cent membres: “... Els que vulguen contribuir-hi em poden donar els diners a mi”, es pot llegir. Si són certs aquests fets, que ell nega a aquest diari, Vox al Campello hauria d’haver depositat aqueixes quantitats en un compte bancari específic, com estableix la Llei de partits, per no incórrer en un delicte de finançament irregular.

Però denuncia Miguel que la direcció local de Vox s’ha negat a facilitar-li explicacions a ella i a altres companys que havien estat preguntant en una reunió interna celebrada el mes de juliol amb membres de la gestora provincial i en el grup de WhatsApp, que va acabar tancant-se.

L’opacitat s’hauria estés a la gestora de la província d’Alacant, a l’òrgan nacional del Comité de Garanties i a la sotssecretaria nacional. Cap ha respost als seus escrits, segons sosté aquesta infermera, mentre mostra els justificants de recepció dels burofaxos enviats. “El partit a Madrid sap aquestes irregularitats i no entenc per què no s’han dignat a contestar-me almenys”, esgrimeix.

Davant aquesta situació, Pilar Miguel opta per abandonar el partit i acaba formulant denúncia en la Comissaria Provincial el 30 d’octubre de 2019 i, posteriorment, eleva la denúncia “per possible frau de Vox”, a l’Agència Valenciana Antifrau, que li ha comunicat que s’inhibeix, ja que el tema està en un jutjat.

De la seua banda, David Puerto nega les imputacions. “Tot és mentida”, assenyala. “Si va donar diners, ho faria a través d’una transferència, a mi no m’ha donat res en mà”, assegura. “A més, jo no tinc accés als comptes, que depenen de la provincial”, afig aquest policia municipal de Mutxamel, que el 2013 va reconéixer ser culpable d’un delicte continuat de falsificació de document públic per a ampliar el període d’incapacitat laboral. “Un error”, esgrimeix ara, que li va valdre un any de serveis a la comunitat en lloc d’una pena de presó de dos anys, com demanava la Fiscalia, i una multa econòmica.

Més denúncies

Aquesta dona de 62 anys també ha denunciat davant la Comissaria Provincial –i es manté a l’espera que la justícia assumisca la instrucció després de l’aturada per l’estat d’alarma– els insults i l’assetjament que diu haver rebut de Puerto i el seu entorn després d’haver alçat la veu pel presumpte finançament irregular.

Vexacions que es poden llegir entre els comentaris a les notícies d’un mitjà en línia local del tipus “Ves-te’n a fregar o a agranar” fetes durant el confinament i que, suposadament, provenen de perfils falsos creats pel polític de Vox, comenta, ja que ell era l’únic que podia tindre informació concreta sobre el burofax esmentat anteriorment, com figura en un altre comentari.

Port també nega aquest extrem: “Aqueix burofax ja havia aparegut en un altre mitjà”. Així mateix, en un altre comentari d’un d’aquests perfils s’esmenta Pilar per advertir-li que li han fet fotografies comprometedores al carrer i, més endavant, carreguen contra una de les seues filles, que va treballar per a Podem a Castella-la Manxa. “Res és cert; denunciaré Pilar per injúries i calúmnies”, sentencia el coordinador local.

Finalment, Pilar Miguel assenyala que té “por d’eixir al carrer”. “La meua família em diu que, si han sigut capaços de fer-me fotos pel carrer, són capaços de fer alguna cosa més”, conclou.