El Govern valencià demana set anys de presó i CGT vuit per a un exdirector de Canal 9 pels pagaments a la productora de José Luis Moreno

L'Advocacia de la Generalitat Valenciana demana set anys de presó i més de 17 d'inhabilitació, Compromís uns altres tants i el sindicat CGT vuit i vint d'inhabilitació per a l'exdirector general de Ràdio Televisió Valenciana (Canal 9) José López Jaraba per malversació, prevaricació i falsedat documental pels pagaments a la productora Alba Adriática, del productor i ventríloc José Luis Moreno.

La CGT, a més, està pledejant amb el titular del jutjat d'instrucció número 6 de Paterna perquè investigue també a Moreno, principal beneficiari dels pagaments pels quals Jaraba s'asseurà en el banc dels acusats. Falta per presentar-se l'escrit de la Fiscalia Anticorrupció que s'ha retardat per l'eixida de Vicente Torres. El Ministeri Públic no va estar present en l'últim interrogatori en què Jaraba va haver d'explicar l'informe pericial que va concloure que Moreno hauria percebut 1,9 milions d'euros de més per dos programes.

En el seu escrit, l'Advocacia de la Generalitat indica que l'acusació té a veure amb la contractació per part d'RTVV de la sèrie Planta 25 a la productora Alba Adriática per un import de 2 milions d'euros. Quan la Sindicatura de Comptes va descobrir que en l'expedient no hi havia documentació que acreditara les despeses de la producció, RTVV va sol·licitar els comprovants a la productora, no resultant justificades despeses per import d'1.785.295 euros.

Dos anys després, la productora va reconéixer el deute i RTVV va computar aqueix import en els seus comptes però en realitat mai va ingressar res. Segons l'escrit de l'acusació de l'Advocacia de la Generalitat, Jaraba va signar un nou contracte amb la mateixa productora de cessió de drets del programa De un tiempo a esta parte, per un import que coincidia exactament amb els 1.785.295 euros que devia.



L'escrit d'acusació de l'Advocacia de la Generalitat considera que s'han adjudicat contractes sense ajustar-se, intencionadament, a la normativa utilitzada per RTVV per a l'adquisició d'aquest tipus de programes. Així mateix, no va existir cap mena d'informe econòmic que avaluara els programes que es van entregar a canvi del deute, menyspreant qualsevol actuació per a constatar el seu cost vertader. Aquesta acció per part de Jaraba, segons l'Advocacia, suposa una vulneració deliberada de la normativa de contractació, pressupostària i comptable de l'ens públic.

L'informe pericial que consta en el procediment determina que el valor de 40 programes de De un tiempo a esta parte era de 400.000 euros. Per tant, molt lluny del deute que es pretenia compensar. La diferència és el perjudici causat a RTVV i que es reclama a Jaraba com a responsabilitat civil.

L'Advocacia de la Generalitat subratlla el preu absolutament desproporcionat dels dos programes, un d'ells, De un tiempo a esta parte, que ja s'havia venut a Castilla-la Mancha Televisión i que RTVV va programar de matinada, i un altre, Planta 25, del qual RTVV ja tenia els drets a través de FORTA. D'aquesta manera, RTVV, segons l'escrit d'acusació, va comprar per duplicat els drets d'emissió d'aquesta sèrie, per compra directa i per compra a través de la FORTA.

Per tot això, l'Advocacia considera que ens trobem davant uns fets que responen a actes i negocis jurídics realitzats per Jaraba deliberats, dolosos, contumaços, il·legítims i sostinguts en el temps, tendents a descapitalitzar i sobre-endeutar RTVV en benefici de terceres persones.