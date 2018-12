Una expedició ecologista troba explosius incontrolats en la mina del Villar, que opera sense llicència

La plataforma Ecologistes en Acció dels Serrans denuncia que ha trobat vessats uns quants quilos de nitrat amònic i restes de material detonant en la zona d’una mina pròxima al Villar. La veu d’alarma saltava fa unes setmanes quan es produïa una voladura en aquesta mateixa pedrera, a menys de sis-cents metres d’alguns habitatges –molt per davall dels mil metres de distància que estipula la llei–, que va provocar tremolors als voltants del poble.

Segons el col·lectiu ecologista, en una inspecció per la zona de voladures han trobat restes de material explosiu –nitrat amònic–, i també restes de metxes detonadores intactes i semisoterrades. Al col·lectiu el preocupa que això puga indicar l’existència de càrregues sense explotar i ho consideren una mostra de la falta de control de les empreses mineres que operen sense llicència. Subratllen, a més, el perill que suposa la presència d’aquests explosius, no només perquè poden detonar, sinó també perquè poden ser robats i utilitzats amb finalitats delictives.

La troballa ja ha sigut denunciada davant de l’Ajuntament del Villar, la Conselleria de Medi Ambient i la Guàrdia Civil. A pesar que la situació no és nova i que es produeix des de fa temps, des del col·lectiu ecologista esperen que “algú faça complir les normatives per la salut i la seguretat dels veïns. La mineria no pot estar per damunt de la llei”. A més, insten les autoritats a actuar abans que tinga lloc algun “accident desagradable”.

Mina 'Vicentica' a pocs metres de Villar del Arzobispo

Des d’una de les empreses proveïdores de les mines neguen que això puga passar. Preguntat per aquest diari, un treballador assegura que “és impossible que es queden càrregues sense detonar o explosius; és més, si hi haguera explosius, hi estarien els TEDAX i la Guàrdia Civil. Nosaltres utilitzem nitrat amònic i gasoil, mescla que ja ve i que ha sigut vigilada des d’Albacete”. També assegura que la mateixa empresa s’encarrega de garantir el control de les zones en què s’ha de dur a terme les voladures i els materials utilitzats mitjançant la contractació de seguretat privada.

La seua empresa, relata el treballador, té els permisos necessaris de Conselleria per a dur a terme la voladura, malgrat que la pedrera per a la qual les fa no tinga llicència. “Jo, quan entregue un projecte de voladures, entregue un contracte fet per mi, per la propietat de la pedrera o de la mina i papers meus de l’empresa. Les voladures es duen a terme amb tots els permisos aprovats per la Generalitat”, sentencia el treballador.