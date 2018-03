Un alcalde socialista valencià fa el joc a l'extrema dreta en impedir l'obertura d'un centre d'acolliment de menors

L’extrema dreta –acompanyada localment pel Partit Popular i a vegades per Ciutadans– ha posat en el punt de mira els centres d’acollida per a menors sense recursos que la Generalitat vol distribuir per la Comunitat Valenciana per acabar amb la massificació. Aquesta pressió, que ha mobilitzat grups reduïts de veïns amb missatges que freguen la xenofòbia, ha tret la pitjor i la millor cara de la política.

Així, mentre l’alcalde socialista de Paterna (València), Juan Antonio Sagredo, ha suspés la concessió de llicències assistencials per a instal·lar un centre d’acollida en la urbanització d’alt poder adquisitiu Montecañada, l’alcalde del PSPV-PSOE de Llíria, Manuel Civera, ha posat tot el seu interés perquè aquests menors tinguen una llar digna al seu municipi. En ambdós casos, la pressió directa i personal del líder d’España 2000 José Luis Roberto està condicionant la mobilització veïnal que PP i Ciutadans intenten rendibilitzar políticament.

José Luis Roberto assegura que el centre de menors de Paterna s'instal·larà al seu barri.

L’alcalde de Paterna ha bloquejat aquesta setmana l’obertura del centre de recepció de menors a Montecañada al qual s’oposen alguns veïns de la urbanització. En aquest barri resideix José Luis Roberto, segons ha anunciat públicament en les seues xarxes socials. El líder de l’extrema dreta valenciana –que té una empresa de seguretat– s’ha convertit en un dels principals opositors a aquests centres i assisteix a les reunions i participa activament en els debats a què finalment ha sucumbit Sagredo, amb el suport de PP i Ciutadans.

Aquesta actitud del Sagredo –que és membre de la direcció del PSOE de Pedro Sánchez– ha estat retreta pel seu soci de Govern Compromís, que dirigeix la Regidoria d’Urbanisme i que ha anunciat que està disposat a donar la llicència al centre d’acollida. Aquesta tensió entre ambdós partits podria posar en perill el pacte de govern pel fet d’haver amenaçat l’alcalde d’actuar jurídicament contra Compromís si s’autoritza el centre.

Un altre article de Roberto sobre la seua oposició al centre de menors.

L’arribada del centre a Paterna també ha mogut la solidaritat al municipi. L’Associació de Veïns de la Canyada ha defensat la instal·lació del centre al seu veí Montecañada –ambdues urbanitzacions són limítrofes– i demana a l’ajuntament una actuació “integradora i solidària”. Des de la Creu Roja fins a Save the Children han demanat solidaritat amb aquests xiquets sota tutela de la Generalitat Valenciana que estan sent estigmatitzats per forces de l’extrema dreta.

Per la seua banda, l’alcalde socialista de Llíria ha posat totes les facilitats per a l’obertura del centre de menors, a pesar de les concentracions de veïns en contra seu. En la primera convocatòria al centre del municipi a què van assistir uns 150 veïns –Llíria en té quasi 24.000– va estar present José Luis Roberto amb altres membres d’España 2000, segons han confirmat fonts policials. Aqueix dia alguns dels manifestants van arribar a increpar l’alcalde Manuel Civera.

José Luis Roberto, en la reunió dels veïns de Montecañada que s'oposen al centre de menors.

A pesar d’aquesta pressió, en què s’han corejat lemes com que al centre de menors “s’allotgen delinqüent i violadors”, l’edil socialista no ha cedit. I això que el PP local intenta capitalitzar la protesta.

L’obertura d’aquests centres de recepció de menors que impulsa la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha provocat dures acusacions encreuades entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. “És una decisió inexplicable en partits (en referència al PSPV) que han rubricat el pacte del Botànic. Afortunadament, molta gent a Paterna està indignadíssima amb aquesta decisió”, ha denunciat Oltra.

Sagredo ha acusat la vicepresidenta de “deslleialtat institucional” i d’“incapacitat política”. “El que ha de pesar sobre la consciència de la Conselleria és la seua deslleialtat institucional i la seua incapacitat política per a traçar una estratègia que evite que aquest tema es trasllade en el futur a la societat en negatiu”, ha afirmat l’alcalde.