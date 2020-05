Les factures de l’empresari xinés que ‘va salvar’ el Govern valencià quan es va col·lapsar el mercat sanitari: 31,5 milions per 8 avions

Ja es van coneixent els empresaris valencians i espanyols a qui la Generalitat Valenciana va comprar una part dels 20 avions de material sanitari que li van permetre salvar el col·lapse del mercat internacional en plena crisi del coronavirus. Segons les adjudicacions a què ha tingut accés eldiario.es, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va comprar a l’empresari xinés Chen Wu Keping material sanitari per valor de 31,5 milions d’euros. L’empresari de Gandia Xavier Antoni Tormos va vendre a l’Administració aquests productes essencials per valor de 5,6 milions i la importadora amb seu a Albal Aona va signar un contracte per 11 milions. Més de 47 milions dels més de 60 compromesos i pagats ja.

Tots els contractes van ser negociats sense publicitat i amb clàusula d’emergència per agilitar els tràmits i gràcies a l’estat d’alarma.

Chen Wu Keping va facturar els 31,5 milions a través de la seua empresa d’Ontinyent Comité Textil SL. Un negoci importantíssim per a aquesta pime que el 2018 va facturar 492.000 euros, segons els seus comptes depositats en el Registre Mercantil. L’empresari també té altres societats a Espanya i la Xina, tot i que la facturació en una mercantil en terres valencianes oferia més seguretat a l’Administració.

Material arribat en un dels avions noliejats per la Generalitat Valenciana. EFE/Juan Carlos Cárdenas POOL

El pagament, segons va revelar la secretària autonòmica Rebeca Torró –la persona que va aconseguir el contacte que tenia via directa amb la Xina–, es va dur a terme per endavant i per un total de 8 avions de desenes de tones de material. L’adjudicació es va fer el 17 de març i incloïa també el cost de les aeronaus. En aquells dies la Conselleria de Sanitat esgotava les existències de les empreses valencianes i multinacionals amb material en els seus magatzems, com va contar eldiario.es.

La segona adjudicació d’un gran contracte de material sanitari la va fer la Conselleria de Sanitat a l’empresa de mobles de Gandia Luxury Goods Delivery, de l’empresari Xavier Antoni Tormos Beltrán. El contracte va ser de 5,6 milions per a subministrar material el 30 de març. Aquesta empresa no té comptes presentats perquè es va constituir al febrer del 2019.

L’empresa importadora d'Albal Aona de venda a l’engròs es va emportar el tercer contracte signat per la Conselleria de Sanitat valorat en 11 milions d’euros i adjudicat el 14 d’abril.

Aquestes tres compres les va fer la Conselleria de Sanitat, encara que des del 28 de març Presidència de la Generalitat Valenciana va centralitzar la compra de material sanitari i hi va posar al capdavant la secretària autonòmica d’Hisenda, María José Mira, que ha estat treballant des d’aquesta data en la compra de material sanitari directament a la Xina.