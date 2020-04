Familiars de 8 persones majors ingressades en residències valencianes se les emporten davant l'impacte del coronavirus

Com en tota Espanya, les residències de persones majors de la Comunitat Valenciana representen un dels principals àmbits de risc en la crisi del coronavirus que la Generalitat Valenciana vol protegir per la vulnerabilitat dels residents davant un possible contagi. Fins ara s'han registrat en aquests centres 791 positius entre els seus usuaris i 166 morts, el 26% del total de morts per la pandèmia.



La Conselleria de Sanitat va anunciar després de detectar-se els primers casos en aquests centres que intervindria la gestió sanitària d'aquells en els quals es registrara una especial incidència per a donar una atenció directa als pacients, que a més havien de quedar confinats i aïllats de la resta de residents, sense possibilitat de rebre visites.



Davant aquesta situació, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va elaborar en coordinació amb Sanitat un protocol per a donar la possibilitat als familiars que ho desitjaren d'emportar-se als seus majors de les residències, sempre que en puguen garantir el benestar i estiguen en centres sense cap cas registrat de COVID-19.



En el cas d'estar en residències en les quals sí que hi ha hagut algun contagi, és la Conselleria de Sanitat l'encarregada de donar el vistiplau si convé, encara que la consellera del ram, Ana Barceló, va assegurar aquest dilluns que no li constava cap petició.



El protocol va entrar en vigor el passat 31 de març i des de llavors han sigut vuit les persones majors que han abandonat les seues residències, fent-se'n càrrec els seus familiars. Cinc pertanyen a residències situades a la província de València, un a un centre de Castelló i dos a sengles centres d'Alacant. A tenor d'allò manifestat per Barceló, pertanyen a residències en les quals no hi ha hagut cap positiu.



La Comunitat Valenciana compta amb 334 residències públiques i privades amb capacitat per a 27.429 persones.



Fins al moment s'han detectat casos positius en 98 centres (12 a Castelló, 26 a Alacant i 60 a València). A més, s'han registrat 791 positius entre residents, i 206 entre treballadors, mentre que han mort 166 residents.



En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 11 residències: tres a Castelló, quatre a València i quatre a Alacant.