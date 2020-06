Tot el territori valencià passa a la fase 3 de desescalada i s'obri la mobilitat entre províncies

La Comunitat Valenciana passarà a la fase 3 de desescalada a partir del pròxim dilluns 15 de juny. Així ho ha traslladat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, al Govern valencià, tal com acaba de confirmar aquest divendres en una compareixença pública.

La consellera de Sanitat valenciana, Ana BArceló, va assegurar aquest mateix dijous que tots els indicadors sobre l'evolució de la pandèmia són positius.



Barceló va destacar, per exemple, que entre l'11 de maig i el 7 de juny es van detectar 13.297 sospitosos de COVID-19 en els centres d'atenció primària i que s'hi va fer PCR a un 91%: "Tan sols n'ha resultat positiu un 0,9%".



A més, va informar que l'índex de contagis per cada 100.000 habitants que a Espanya és de mitjana de 4,47, en la Comunitat Valenciana és tan sols de 1,86 casos per cada 100.000 habitants.



El pas a la fase 3 implica la possibilitat de desplaçar-se amb llibertat entre les tres províncies de l'autonomia. A més, a partir d'ara serà el Govern valencià el que gestionarà l'entrada a la nova normalitat, per la qual cosa les mesures establides pel Govern per a aquesta fase podrien patir alguna modificació.



En aquesta última etapa de la desescalada es permeten noves flexibilitzacions, s'amplien els grups socials i finalment tornen les barres dels bars o les discoteques, encara que en les pistes no es podrà ballar, només instal·lar taules.



El pla dissenyat per l'Executiu i el Ministeri de Sanitat, que patir algun canvi per part per de el Consell, parla ja de grups de 20 persones. No hi ha franges horàries reservades per a cap col·lectiu, per la qual cosa s'especifica que si es dóna "contacte social amb persones que es troben dins dels grups considerats vulnerables a la COVID-19, s'hauran d'extremar les mesures de seguretat i higiene". De la fase 1 a la fase 2, el número va augmentar de 10 a 15.



L'aforament del vetlatoris queda en 50 persones a l'aire lliure i 25 en espais tancats. En les cremacions i enterraments el límit serà també de 50 persones. Les noces podran celebrar-se amb un aforament màxim del 75% fins arribar a 150 persones en llocs oberts i 75 en els tancats. Per als llocs de culte, la fase tres indica que els llocs de cerimònia hauran d'estar limitats al 75% del seu aforament permés.

Activitats d'oci per a xiquets

L'ordre obri la possibilitat que s'organitzen activitats d'oci per a xiquets i xiquetes. Si són a l'aire lliure poden ajuntar-se la meitat dels participants habituals i com a molt 200 menors. Si el programa és en espais tancats, la limitació és del 30% o 80 participants com a molt, inclosos els monitors. Les activitats han d'organitzar-se en grups com a màxim de 10 persones.

Les barres de bar estan permeses

A més que les terrasses puguen ocupar-se al 75% i asseure's a l'interior dels bars, aquesta fase obri la possibilitat que s'utilitzen les barres per a consumir estant dempeus sempre que els clients o grups de clients puguen mantindre una distància de separació entre ells de dos metres.

Cultura i oci

Els cinemes i teatres han de continuar assignant prèviament les butaques i el seu aforament passa a ser del 50% de la capacitat habitual. En els espectacles a l'aire lliure, com un concert, el màxim són 800 persones (o la meitat de l'aforament permés). Podran fer-se activitats culturals a les biblioteques amb la meitat del seu aforament i també les consultes en sala amb aqueixa mateixa limitació.

En els museus es pot tant visitar la col·lecció com realitzar activitats amb el 50% de la capacitat de cada sala. Les visites guiades o les activitats amb diverses persones hauran de garantir que hi ha espai per a separar-se dos metres. El màxim per grup serà de 20 persones.

L'esport en instal·lacions tancades

A més de les instal·lacions a l'aire lliure, ja es poden utilitzar les tancades. La fase 3 permet grups de fins a 20 persones i sempre amb l'aforament limitat a la meitat i ja es permet l'ús dels vestuaris i les dutxes. Els esportistes federats no professionals tornen als entrenaments en grup, però amb un màxim de 20 esportistes i evitant que hi haja contacte físic entre ells.

Obrin els zoos, aquaris, casinos i locals d'aposta

Aquests tipus d'instal·lacions poden reobrir la seua activitat amb entrada fins al 50% del seu aforament total i un terç de les atraccions i llocs tancats dels recintes. En els casinos, cases de joc i apostes, també regeix la limitació a la meitat i, "en cap cas, a l'interior del local o establiment més de cinquanta persones en total, incloent als treballadors del local o establiment".

Zones comunes de centres comercials

L'aforament màxim de les botigues queda en el 50% de l'habitual sempre que s'assegure la distància de seguretat. Es pot tornar a utilitzar les zones comunes dels centres comercials també amb la limitació d'espai a la meitat i poden instal·lar-se el 50% dels llocs de mercats a l'aire lliure, és a dir, els mercats ambulants.

Mobilitat entre províncies de la comunitat

A partir d'aquesta fase es permetrà la mobilitat entre províncies d'una mateixa comunitat. Només hi ha una excepció: Extremadura, que és l'única que no ho ha sol·licitat i que a més són partidaris de mantindre la restricció al moviment entre Càceres i Badajoz fins al dilluns 15. Aquelles que no passen en bloc, com Catalunya o Castella-la Manxa, ho han demanat només per a unes certes zones.