Les feministes porten la seua reivindicació a una mascletà fallera disparada per una dona pirotècnica

La plaça d'Ajuntament de València ha viscut aquest divendres una de les 'mascletades' més reivindicatives de la seua història amb motiu del 8 de Març, Dia de la Dona.

Desenes de feministes s'han donat cita sota el balcó del consistori al costat del moviment 'Intifalla' amb l'objectiu de traslladar les seues reivindicacions en matèria d'igualtat a l'espectacle pirotècnic que cada dia congrega a milers de persones fins al 19 de març, últim dia de Falles.

La vaga feminista ha estat molt present tant entre el públic, que en la seua gran majoria portava algun símbol reivindicatiu, al balcó de l'Ajuntament, on les Falleres Majors de València i les seues corts d'honor han lluït ventalls morats en suport de la causa, i per descomptat en la pròpia mascletà.

De fet, Reyes Martí ha sigut l'encarregada de disparar-la. La pirotècnica va ser l'any passat la primera dona de la història de les Falles a disparar en unes mateixes festes la Nit del Foc, la mascletà de Sant Josep i el castell previ a la cremà, els tres espectacles més importants de la festa fallera.

En la mascletà d'aquest divendres ha llançat carcasses amb fum negre en homenatge a les víctimes del masclisme, altres com a fum morat com a reconeixement a les dones i homes que lluiten per la igualtat i seqüències de xiulets en representació dels crits de la societat contra la lacra masclista.

Martí ha sigut aclamada a la finalització de l'espectacle i ha pujat al balcó de l'Ajuntament on ha rebut una forta ovació.