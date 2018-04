Puig posa en mans del responsable de la Policia Autonòmica l'informe intern sobre el finançament del PSPV-PSOE

El líder dels socialistes valencians i president de la Generalitat, Ximo Puig, ha optat per posar al capdavant de la comissió que ha de fer un informe intern sobre el suposat finançament il·legal del PSPV en la campanya electoral de 2007 al director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, el responsable polític de l'organisme adscrit a Presidència que coordina l'actuació de la Policia Autonòmica, la unitat de la policia nacional adscrita a la Generalitat.

Amb José María Ángel, que és president de la Comissió d'Ètica, integren també la comissió dues persones de confiança de Puig, el secretari d'Organització del PSPV-PSOE, José Muñoz, i la portaveu adjunta en les Corts Valencianes i responsable de l'àrea de Transparència Ana Barceló. El mandat de la direcció del partit, reunida aquest dimarts, és que elabore "un informe en el menor temps possible que permeta aclarir les informacions conegudes a través dels mitjans de comunicació".

El secretariat de l'executiva del PSPV-PSOE ha insistit que no se'ls ha requerit informació alguna des d'instàncies judicials ni des del jutjat de València que va arxivar les diligències, ni des de cap dels quatre jutjats, dos de Madrid, un de Benidorm i un altre de Gandia, als quals el primer va enviar documentació que podria indicar l'existència d'il·legalitats diferents al suposat delicte electoral ja prescrit.

"L'única informació que tenim sobre aquest tema són les coaccions que l'exalcalde del PP de Gandia, Arturo Torró, va fer a companys del nostre partit i que, segons indiquen els mitjans de comunicació, és la base de la investigació", assenyala el comunicat de la direcció del PSPV-PSOE. "Després de perdre l'alcaldia el 2015, Torró va amenaçar amb fer pública una documentació si no li retornaven la vara de comandament a Gandia i es retiraven les denúncies que els socialistes havien interposat per la seua gestió al capdavant del consistori gandienc. Mai no es va accedir a aqueix xantatge i ara coneixem aquesta investigació judicial, sobre la qual al PSPV no se li ha requerit en cap moment informació".

El vicesecretari del partit i portaveu parlamentari, Manuel Mata, ha anat més enllà en declaracions als periodistes després de la reunió en apuntar que l'agència de comunicació Crespo Gomar va treballar també per a ajuntaments del PP i fins i tot per a Canal 9 i s'ha estranyat que no s'haja ampliat a aqueixos aspectes la investigació.

"El 2006 la Cambra de Comerç premia Crespo Gomar per ser l'empresa que millor presta els serveis i diu els qui són els seus clients: Blauverd, Valor...", ha indicat Mata. "El 2007 es contracta amb l'empresa premiada amb els més alts clients, es fa la campanya i es paguen totes les factures. No hi ha informació que diga que s'ha pagat en 'b'".

"Blauverd era el principal client i li pagava grans quantitats. D'ací a suposar que li pagava al PSOE és una interpretació preocupant", ha afegit el vicesecretari general. "Crespo Gomar va treballar per al PP en l'Ajuntament de Dénia. Per què s'investiguen uns contractes i s'exclou a l'Ajuntament de Dénia? Crec que algú està donant informació esbiaixada i manipulada i parle de l'entorn de Gomar, que era amic de Torró. Si algú del PSPV té alguna responsabilitat la pagarà".