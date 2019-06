El fiscal demana dos anys i mig de presó per a Camps pels contractes del seu Govern amb la trama Gürtel

El fiscal anticorrupció ha sol·licitat dos anys i mig de presó i 10 mesos d'inhabilitació contra l'expresident valencià Francisco Camps (PP) per un presumpte delicte de prevaricació en els contractes de la Generalitat amb Orange Market, empresa de la trama Gürtel i que va ser l'instrument del finançament il·legal del PP valencià.

El jutge de l'Audiència Nacional va processar a Francisco Camps per aquesta causa i va sol·licitar a les parts els seus escrits d'acusació. Anticorrupció sol·licita l'obertura de judici oral pel que Camps s'asseuran en el banc dels acusats per primera vegada des que fora absolt de la causa dels vestits en 2012.

El document del fiscal és molt contundent i vincula a Camps amb el finançament irregular del PP valencià, encara que no l'acusa d'aquest delicte en estar prescrit. Segons reflecteix l'escrit al qual ha tingut eldiario.es, "amb la finalitat d'afavorir els interessos econòmics d'Orange Market S.L., tal com havia ocorregut en les edicions anteriors de Fitur -causa jutjada i amb condemnes ratificades pel Tribunal Suprem-, i per a acontentar els seus gestors davant l'elevat deute acumulat fins l'any 2008 en favor d'aquesta mercantil per la celebració d'actes del Partit Popular en aquesta Comunitat, Álvaro Pérez i Cándido Herrero, sota la superior direcció de Francisco Correa i de Pablo Crespo, es van concertar amb l'acusat Francisco Camps Ortiz perquè aquest, com a màxima autoritat autonòmica, disposara el necessari perquè el contracte del muntatge de l'‘estand de Grans Projectes’ fora directament adjudicat a Orange Market S.L".

Afig el document que aquesta adjudicació es va realitzar "al marge de la tramitació de procediment de contractació algun", i a més, destaca que aquesta adjudicació "il·lícita" no la va assumir l'Agència Valenciana de Turisme com fins llavors, "sinó directament Presidència de la Generalitat mitjançant la Direcció General de Promoció Institucional com a centre directiu sota l'autoritat del president conforme al Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat i de la Conselleria de Presidència (Decret 115/07 de 27 de juliol), i el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat i de la Conselleria de Presidència aprovat en 2008 (Decret 193/2008 de 5 de desembre)".

El mes de desembre passat, el titular del Jutjat Central número 5, encarregat del cas Gürtel, José de la Mata, imputava, a petició de la Fiscalia, l'expresident valencià en la peça número 5 de la causa que investiga les contractacions del Consell amb societats vinculades al grup de Francisco Correa, capitost de la trama corrupta. Concretament per un contracte de Fitur adjudicat en 2009 a Orange Market.

La resolució judicial rebat l'afirmació de Camps que no tenia "competència directa per a l'adjudicació de contractes" i considera que des de 2005, any de l'inici de les activitats de la trama Gürtel a València a través de l'empresa Orange Market, Camps "venia donant instruccions perquè el contracte per al disseny i construcció dels estands de la Comunitat Valenciana en Fitur fora adjudicat a Orange Market, i així va anar succeint ininterrompudament des de llavors".

El jutge relaciona els contractes de la trama Gürtel en Fitur amb el finançament il·legal del PP en indicar que "existeixen elements indiciaris que posen de manifest, en primer lloc, que Orange Market SL es va ocupar, aproximadament durant els anys 2005 a 2009, de l'execució de tots els actes del Partit Popular. Aquest corrent de serveis va generar un deute molt voluminós, que va arribar a elevar-se a uns huit-cents mil euros, entre Orange Market SL i el Partit Popular".

Segons el magistrat, l'expresident valencià "va estar directament relacionat amb la contractació d'Orange Market pel PPCV per a totes les activitats relacionades amb la campanya electoral", ja que "de fet va ser ell qui va decidir que Pérez Alonso es traslladara a València i que, des d'aqueix moment, s'ocupara de realitzar tots els esdeveniments del Partit Popular en aqueixa comunitat autònoma".