El fiscal demana 3 anys i 27 de multa per a quatre protaurins per agredir una fotoperiodista que va fotografiar un ferit

El fiscal sol·licita tres anys de presó per coaccions en l’exercici d’un dret fonamental, 24 mesos de multa diària de 9 euros diaris per danys i tres mesos de multa per dos delictes lleus de lesions per a cadascun dels quatre acusats, tres homes i una dona, per haver agredit una fotoperiodista mentre feia fotografies d’una agafada en els “bous al carrer” a l’agost del 2014 a Petrés (València).

El judici, celebrat en el Jutjat Penal número 3 de València, ha constat de tres sessions en les quals han acudit com a testimonis els guàrdies civils que van socórrer a la fotoperiodista i dos acompanyants, la metgessa que els va atendre i altres participants en els bous al carrer, que han negat les agressions. Després de les conclusions de hui la causa ha quedat conclusa per a sentència.

El fiscal ha mantingut les conclusions que va fer en l’escrit d’acusació, en què va assegurar que els quatre acusats i altres persones no identificades van agredir la fotoperiodista juntament amb els seus acompanyants i fins i tot els van increpar i els van escopir. El ministeri públic considera que la fotoperiodista estava “exercint la seua professió” per al diari Levante-EMV i que van començar a increpar-la, agredir-la i perseguir-la quan va fotografiar un ferit per asta de bou.

“Durant aquesta escena els acusats i la resta dels individus no identificats van sacsar el cotxe de l’al·ludida, el van colpejar li van causar danys que s’han taxat pericialment en 2.256,65 euros”, apunta el fiscal. Una xifra de la qual hauran de respondre els quatre acusats civilment en cas de ser condemnats. El ministeri públic considera acreditades les agressions i les seqüeles posteriors en els agredits. Els acusats haurien evitat l’exercici dels drets fonamentals a la llibertat d’expressió i a la llibertat d’informació.

De la seua banda, les defenses han demanat la lliure absolució dels quatre acusats tot i assegurant que les agressions no es van produir i que “no van saltar” damunt del vehicle de la periodista, per la qual cosa no haurien de pagar els danys. A més, els advocats han mantingut que els seus clients desconeixien que l’agredida fora fotoperiodista i, fins i tot, han qüestionat que formara part del diari Levante-EMV.