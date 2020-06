La Comunitat Valenciana rebrà 1.463 milions a fons perdut, el 9,1% dels 16.000 del Govern per a lluitar contra la COVID-19

La Comunitat Valenciana rebrà 1.463 milions d'euros del repartiment del fons no reembossable per a fer front a la crisi de la COVID-19, la qual cosa suposa un 9,1% del total de 16.000 milions, malgrat que la població valenciana suposa més del 10% del total d'Espanya. Encara així, el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, considera reeixida la transferència després de les peticions del Govern valencià, que s'han aguditzat en el Congrés per part de Compromís, perquè "la incidència de la pandèmia és 2,3 vegades inferior a la mitjana d'Espanya". A més, apunta Soler, en els trams destinats a l'educació i la pèrdua d'ingressos -6.000 milions-, la Generalitat ingressarà l'11% del total.



El titular d'Hisenda ha destacat que el Ministeri d'Hisenda haja confirmat aquest dimarts, amb l'aprovació del Fons Covid-19 en el Consell de Ministres, el canvi de criteri inicial per a incrementar el pes de la població en el tram sanitari i la recaptació real de tributs en el de la caiguda d'ingressos tal com havia reclamat la Comunitat Valenciana.

Soler ha assenyalat que en dos dels trams del fons no reembossable, l'educatiu i el de la caiguda d'ingressos, la Comunitat Valenciana rebrà ingressos entorn de l'11%, per damunt del seu pes poblacional. El conseller ha assenyalat així mateix que les xifres no són oficials, sinó una estimació, perquè una part del fons està vinculada a l'evolució de la despesa sanitària fins al 31 d'octubre.

Vicent Soler ha assenyalat que és la primera vegada que un Govern realitza una aportació extraordinària d'aquestes característiques a les comunitats al marge del sistema de finançament autonòmic. A més, ha posat l'accent que la distribució dels recursos "és raonable i s'ha produït després d'un procés de diàleg entre el Ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes, enfront de les unilateralitats del passat".

El 12% de la caiguda de tributs

El responsable d'Hisenda ha posat en valor que, en el tram destinat a pal·liar la caiguda d'ingressos de les comunitats, l'import global de les quals és de 5.000 milions d'euros, la Comunitat Valenciana rebrà una aportació de 559 milions, segons les estimacions de la Generalitat, la qual cosa suposa el 11,2%. En aquest tram, Puig ha demanat que es traga a la Comunitat de Madrid per haver eliminat de facto els impostos de Patrimoni i Successions i Donacions.

Aquest tram té dos blocs. El primer, de 4.200 milions, atén la disminució d'ingressos pels impostos cedits no subjectes a liquidació (l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost especial sobre determinats mitjans de transport i els tributs sobre el joc). En aquest bloc, la Generalitat preveu disposar d'uns 518 milions, la qual cosa representa el 12,3%. El segon bloc compensa la caiguda d'ingressos en els serveis de transport públic dependent de la Comunitat Autònoma i el Consell rebrà prop de 41 milions d'euros.

Pel que fa al tram sanitari, els càlculs de la Conselleria d'Hisenda apunten a una transferència d'uns 688 milions, la qual cosa suposa el 7,6% dels 9.000 milions assignats. Aquesta quantitat és sensiblement superior a la plantejada inicialment pel ministeri, que finalment va incrementar el pes de la població en la distribució dels recursos tal com havia reclamat la Generalitat, enfront de la ponderació de l'afecció de la pandèmia. La Comunitat Valenciana és la cinquena autonomia amb menor impacte de la malaltia.

Respecte al tram educatiu, amb 2.000 milions d'euros, la Comunitat comptarà amb uns 216 milions, la qual cosa suposa el 10,8% dels recursos, que s'han distribuït atenent també un criteri de població i, en concret, la de 0 a 27 anys en les diferents comunitats autònomes.