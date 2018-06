Què és i com funciona el magatzem on l’UCO va requisar la documentació que va portar a la detenció d’Eduardo Zaplana

Fa poc més d’una setmana, la policia activava l’operació Erial i detenia, entre altres persones, l’expresident de la Generalitat i exministre de Treball Eduardo Zaplana acusat de blanquejar més de 10 milions d’euros en comissions relacionades amb adjudicacions del Pla Eòlic o les estacions d’ITV en la seua època al capdavant del Consell. Aqueix mateix dia la jutgessa decretava l’ingrés en la presó de Picassent de Zaplana, centre en què també compleix condemna el que va ser el seu conseller Rafael Blasco.

L’operació, desenvolupada per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, tenia com un dels escenaris el centre logístic que la Generalitat Valenciana té a Riba-roja. Tan sols uns dies abans que es desencadenara l’operació policial, el responsable de Recursos Humans de l’Ivace (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), Alfonso Roselló, va estar en aquestes instal·lacions, on va consultar i va manipular documentació relacionada amb el Pla Eòlic investigat per la Guàrdia Civil –hi va anar dues vegades, el 20 d’abril i el 16 de maig, visites que van quedar recollides en el registre de seguretat del centre–.

Es dóna la circumstància que aquest alt funcionari autonòmic està relacionat amb algun dels implicats en l’operació Erial, com és el cas de Juan Francisco García, que va ser cap de gabinet de Zaplana. A més, la dona de Roselló, Auxiliadora Hernández, ha ocupat diversos càrrecs amb el PP en la Generalitat i la seua cunyada, Maritina Hernández, va ser consellera d’Agricultura.

El Centre d’Arxiu i Logística de la Generalitat Valenciana està situat en una parcel·la de 58.000 metres quadrats a la localitat de Riba-roja del Túria i té una superfície construïda d’uns 18.000 metres quadrats. Adjudicat el 2002 a l’empresa Sedesa –propietat de la família Cotino–, per la Conselleria d’Economia que llavors dirigia Vicente Rambla, es va construir en dues fases. La primera va ser inaugurada el 2003 i acull el centre logístic com a tal, on s’emmagatzema material moble, com ara el mobiliari provinent dels col·legis i de diferents dependències de les conselleries. La segona fase va ser inaugurada el 2006 i acull l’arxiu pròpiament dit.

En aquest centre no hi ha un inventari únic, sinó que cada conselleria s’encarrega de la documentació que arxiva en aquestes instal·lacions. “Cada departament té unes persones autoritzades a accedir a les dependències de l’arxiu i s’encarrega de gestionar la documentació que hi té emmagatzemada”, expliquen des de la Conselleria d’Hisenda, de la qual depenen les instal·lacions.

La Generalitat va invertir al seu moment més de 15 milions d’euros, uns nou milions en la primera fase i set més en la segona.