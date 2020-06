La fundació opaca d’Abascal ha d’esmenar defectes formals dels comptes de tres exercicis, segons el Govern

La Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola (Denaes), un autèntic viver de dirigents de Vox que ha rebut almenys 1,2 milions d’euros en subvencions i donacions opaques, ha d’“esmenar defectes formals” en els seus comptes anuals corresponents als exercicis 2016, 2017 i 2018, depositats en el Registre de Fundacions dependent del Ministeri de Justícia.

El Registre de Fundacions, segons explica el Govern en una resposta parlamentària al senador de Compromís Carles Mulet, únicament pot proporcionar els comptes dels últims sis exercicis. En el cas de la Fundació Denaes, “el motiu pel qual només consten depositats els comptes anuals fins a l’exercici 2015 es deu al fet que els exercicis 2016, 2017 i 2018 estan presentats, però estan pendents d’esmenar defectes formals”.

Així doncs, com que no estan depositats formalment, es tracta de documentació que el Registre de Fundacions “no pot facilitar”. El Govern també assenyala que “l’estudi i les comprovacions tant des del punt de vista formal com material dels comptes anuals i plans d’actuació de les fundacions de competència estatal inscrites” correspon al Protectorat de Fundacions dependent del Ministeri de Cultura i Esport.

La Fundació Denaes, un ens espanyolista que ha sigut un autèntic viver de dirigents de Vox, va rebre almenys 1,2 milions d’euros en subvencions públiques i donacions opaques al llarg d’una dècada, tal com va informar aquest diari. La fundació ultra va premiar el 2012 el pare del dirigent de Vox Iván Espinosa de los Monteros de la mà de l’expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre. Aquell mateix any, Espinosa de los Monteros va ser nomenat vicepresident de l’entitat i els ingressos es van disparar.

Els comptes de la fundació no detallen la procedència de les donacions ni desglossen les subvencions públiques que va ingressar (només el Govern d’Esperanza Aguirre en la Comunitat de Madrid li va injectar 276.801,25 euros entre el 2008 i el 2012, segons una resposta a una petició d’accés a la informació de Servidemedia). Una portaveu de Denaes va declarar a aquest diari que es tracta d’“aportacions privades”.