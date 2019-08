El futur de Rafa Xambó en el consell rector d'À Punt, en mans de Toni Cantó

La renovació del Consell Rector, l'òrgan que fa les tasques d'administració i control de la radiotelevisió pública valenciana, està en mans de Ciutadans. El partit de Toni Cantó, que des que va entrar en la Cambra parlamentària ha mantingut una actitud especialment crítica amb À Punt Mèdia i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que regeix la cadena, té la clau per a la renovació d'una part dels consellers que han de cessar del càrrec a l'octubre.

La llei de creació de l'ens públic estableix que l'òrgan administratiu ha de renovar-se parcialment cada tres anys, un procés per al qual es va acordar la renovació per sorteig de la meitat dels consellers. El maig passat el Consell Rector va acordar per sorteig que serien Mar Iglesias, Vicente Cutanda, Rafa Xambó i Marc Pallarés els consellers que han de sotmetre's a la renovació.



Encara que segons va explicar la Corporació hi ha la possibilitat que els representants siguen reelegits, hi ha un nom que té poques paperetes per a repetir: Rafael Xambó. El cantautor, sociòleg i polític, triat per Compromís, ha mantingut una actitud hostil enfront de la directora de l'ens, Empar Marco, de qui ha demanat fins i tot la dimissió mitjançant un comunicat remés a la premsa i amb fortes crítiques a la seua gestió durant l'últim any. Al seu judici, les dades d'audiència de la cadena pública fan insostenible la posició de Marco al capdavant de la cadena.



En Compromís porten mesos sospesant la idea de canviar al polèmic conseller. El portaveu parlamentari, Fran Ferri, ja va deixar caure en un desdejuni informatiu que la idea de la coalició és buscar perfils "econòmics i jurídics" per a donar un altre enfocament a la gestió de la televisió pública. Una idea que reprén la representant valencianista en la Comissió Audiovisual, Mónica Álvaro, que, preguntada per aquest diari, remet a les paraules del síndic, encara que recalca que la decisió no està presa perquè no hi ha hagut una reunió per a tractar-la.



La qüestió de la renovació dels consellers es complica tal com es va complicar la seua elecció. La llei de creació de l'ens estableix que es necessiten dos terços de la Cambra en primera votació -66 diputats- o tres cinquenes parts en segona -60 diputats- per a validar els consellers proposats. Els partits del Botànic -PSPV, Compromís i Unides Podemos- només arriben a 52 pel que es fa indispensable la col·laboració de Ciutadans -o, potser, del Partit Popular, ja que un dels consellers a renovar és de la seua elecció- per a arribar a la suma necessària.



Els responsables de Ciutadans en la comissió audiovisual han mantingut diverses picabaralles amb el citat conseller de Compromís, a qui han demanat la dimissió en nombroses ocasions, així com la compareixença en les comissions parlamentàries per a explicar els seus comentaris en xarxes socials, especialment Twiter, on el sociòleg és molt actiu. Les opinions de Xambó sobre Catalunya i, en general, sobre política, no són del gust del grup taronja, que critica constantment unes posicions que considera radicals. Així, resulta paradoxal que el futur del conseller estiga en mans de Toni Cantó, que ha endurit les posicions del partit respecte a la televisió pública i cap als dirigents de Compromís.



El propi Xambó creu que la possibilitat que els partits del Botànic arriben a un acord amb el PP o Ciutadans resulta complicada. El sociòleg considera que cap dels partits de l'oposició té interés a manifestar un acostament als partits del Govern ja que, des del seu punt de vista, no els convé políticament. En qualsevol cas, continua el seu raonament, el conseller de Ciutadans no ha de ser renovat encara i el PP sembla encantat amb el representant que ja té -Vicente Cutanda- així que tampoc té necessitat de negociar.



Segons explica el sociòleg a eldiario.es els consellers no cessen en el seu càrrec fins que no hi haja altres representants que els substituïsquen per a no deixar l'òrgan rector a mig gas. La provisionalitat tampoc no té límit temporal, com ocorre en altres organismes públics, així que fins que les Corts Valencianes no trien els representants o ratifiquen els que hi ha, no pot haver-hi moviments en la cúpula de la televisió pública.



Des del partit taronja es mostren disposats a consensuar aquesta decisió amb la resta de la Cambra. En principi, expliquen, respectaran les propostes dels altres grups, "si els perfils són raonables" i "si no hi ha cap barbaritat" i recorden que el curs polític està per començar, així que caldria avaluar primer les propostes. De moment, primer ha de convocar-se la comissió parlamentària pertinent i la Mesa que la presideix ha de plantejar aquesta qüestió.