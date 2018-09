Els enregistraments del cas Erial revelen que Zaplana gestionava els seus negocis mentre estava hospitalitzat

Els enregistraments del case Erial, l'operació en què va ser detingut l'expresident de la Generalitat i exministre d'Aznar Eduardo Zaplana, revelen que l'activitat econòmica del polític en els últims anys va ser frenètica malgrat el seu delicat estat de salut i el seu trasplantament de medul·la. Així, segons confirmen fonts jurídiques, Zaplana "va estar gestionant telefònicament els seus negocis des de l'hospital" malgrat haver tingut una greu recaiguda de la seua leucèmia després de la intervenció quirúrgica que li van realitzar a Houston (EUA).

Els enregistraments realitzats per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i ordenades pel jutjat d'Instrucció número 8 de València durant alguns anys abans de la seua detenció poden aportar molta llum a aquesta causa en la qual s'investiga a Zaplana, a diversos empresaris com els Cotino i a diversos testaferros per delictes de blanqueig de capitals, suborn, prevaricació, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, frau en la contractació, delicte fiscal, falsedat documental, associació il·lícita per a delinquir i grup criminal.

La investigació segueix sent secreta però continua a tota velocitat a la recerca dels diners del cobrament de presumptes comissions que se sospita podrien estar en països estrangers com Luxemburg, Panamà o Uruguai. Concretament, en el país de la Unió Europea pensen els investigadors que els Cotino podrien haver abonat una comissió de 6,5 milions d'euros a través d'una empresa. A més, la UCO també rastreja dos iots i un pis de luxe a nom d'una filla del polític a València que consideren que podrien estar vinculats a operacions il·lícites.

La secció Cinquena de l'Audiència Provincial de València ha rebutjat aquest dimarts l'excarceració d'Eduardo Zaplana per motius de salut, tal com pretenia la seua defensa. De fet, utilitza els enregistraments de la Guàrdia Civil a Zaplana durant la seua estada en l'hospital per a acreditar que ni estant convalescent de la seua malaltia va deixar de tenir una vida més que activa, fins i tot treballant en el manteniment dels seus interessos econòmics.

El tribunal de l'Audiència de València es nega a l'eixida de presó de Zaplana perquè en l'actualitat no està en una situació molt més perjudicial de la qual gaudia quan estava en el carrer. "La vida del senyor Zaplana en llibertat no transcorria en l'estat d'asèpsia que ara es diu que necessita de forma vital per a sobreviure, ni era precisament una vida tranquil·la pròpia de persona malalta. Una vegada més, ens veiem obligats a portar a col·lació la intensa activitat tant professional com social que desenvolupava, que incloïa nombrosos viatges, normalment amb una freqüència superior a la setmanal", apunten els magistrats i la magistrada presidenta.

I no sense un punt d'ironia, en prosseguir el tribunal: "No cal ser llicenciat en Medicina ni tenir una titulació de caràcter sanitari per a conèixer que tant els aeroports i estacions com els avions, trens, restaurants, i reunions socials nombroses, no propicien en absolut aqueix mitjà amb absència de gèrmens patògens que es pretén fer veure que el recurrent necessita de forma inexcusable per a fer el seu estat de salut compatible amb la vida. Ans al contrari".

El tribunal sosté que el risc de fugida i de desaparició de proves és encara molt alt pels greus delictes als quals s'enfronta i perquè "s'han lliurat comissions rogatòries a països estrangers en esbrinament del patrimoni que, amb tota probabilitat, poguera tenir Eduardo Zaplana en tals estats". "Donada la fluïdesa dels actuals mitjans de comunicació, és evident que l'expolític podria alterar proves que són d'una gran importància per a la bona fi de la instrucció, i que tendeixen a esbrinar l'existència de capital il·lícitament obtingut en l'estranger i de possibles vehicles per a la seua gestió".