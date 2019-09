Què és un habitatge buit?: el concepte del que depén un recàrrec de l'IBI de fins al 20% a València

La ciutat de València compta amb uns 415.000 habitatges familiars, un 13,6% dels quals estan buits (54.000), i el 8,0% són habitatges secundaris (33.200), segons el Pla Estratègic d'Habitatge 2017-2021 de l'Ajuntament de València.

Amb l'objectiu de traure al mercat part d'aqueixos immobles deshabitats per a tractar de posar fre a l'escalada de preus del mercat tant en venda com en lloguer, l'Ajuntament de València estudia la fórmula per a aplicar un recàrrec en l'Impost de Béns Immobles (IBI) als grans propietaris amb 10 més pisos buits, és a dir, bancs i immobiliàries en la seua majoria.

Segons ha explicat a eldiario.es el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, per a aplicar aquesta mesura, contemplada en l'acord de Govern del Rialto signat per Compromís i PSPV, és imprescindible que la Generalitat Valenciana definisca legalment quan es considera que una casa està deshabitada.

Fuentes de la Conselleria d'Habitatge han explicat que la Llei de la Funció Social de l'Habitatge ja regula l'habitatge deshabitat així com el seu procediment sancionador, els indicis de manca d'ús habitacional i els grans contenidors.

"Ara es treballa en el reglament que es publicarà com a decret, i que és per a regular aspectes com el funcionament del registre de demandants d'habitatges de protecció pública o amb finalitats socials, el registre d'oferents d'habitatge, el procediment per a la declaració d'habitatges deshabitats o la xarxa de mediació en matèria d'habitatge", han comentat.

Així, han assegurat que "la definició concreta d'habitatge deshabitat que s'està redactant figurarà en aqueixa reglamentació i es preveu que estiga per a finals d'any".

A partir d'ací, els tècnics municipals d'hisenda creuaran dades per tal que, a través dels consums d'aigua entre altres mesures, es faça un cens d'habitatges afectats pel recàrrec que, segons ha comentat Vilar, oscil·larà entre un 15% i un 20%.

L'edil no ha pogut concretar si el recàrrec es podrà aplicar en la pròxima remesa de rebuts de l'any que ve o caldrà esperar al següent exercici: "S'aplicarà una vegada quede aprovat el decret de la Generalitat i tinguem totes les dades contrastades".