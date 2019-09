Els 'bous al carrer' valencians es cobren a Llíria el cinqué mort d'enguany

Un home de 69 anys ha mort aquest dimarts en els festejos dels 'bous al *carrer' de Llíria (València) enganxat per un dels animals. Amb aquesta nova víctima ja són cinc els morts, tots homes, enguany en aquest tipus de celebracions taurines en la Comunitat Valenciana, davant dels dos morts registrats en 2018.

El succés va tindre lloc cap a les 19.30 de la vesprada del dimarts quan l'home va resultar greument ferit en ser agafat per una vaqueta i immediatament va ser traslladat a l'Hospital de Llíria, on va morir unes hores després. La mort ha fet que l'Ajuntament de Llíria suspenga els actes taurins.



Des del passat 1 d'agost s'han produït quatre les morts en els 'bous al carrer' de diferents localitats del País Valencià. La primera va ser aquest 1 d'agost al Pinós (Alacant) on va morir un jove de 26 anys; la següent el dia 17 a Xiva (València), quan va morir un home de 59 anys; després va ser el dia 31 a l'Alcora (Castelló) amb la mort d'un home de 57 anys; l'últim, el de Llíria (València) aquest dimarts, tenia 69 anys. El primer mort de l'any va ser un jove de 19 anys que va morir en els festejos de Xilxes (Castelló) el 30 d'abril



El nombre de morts en els bous al carrer valencians ha registrat, així, al llarg de 2019, un dramàtic repunt i ja se situa enguany com el segon amb més víctimes de l'últim lustre, encara superat per les xifres de 2015, quan van morir set persones.