Auditoria a l’hospital privatitzat de Torrevella: més barat perquè els seus metges tenen més càrrega laboral i amb 108 milions cobrats de més

La Sindicatura de Comptes conclou que l’hospital privatitzat de Torrevella, gestionat per Ribera Salud, estalvia a les arques públiques 45 milions l’any, segons l’auditoria operativa que s’ha fet pública dilluns. El fiscalitzador de la Generalitat atribueix aquesta reducció de costos al fet que cadascun dels seus metges tenen 52 pacients més que la mitjana dels departaments sanitaris valencians (1.423 targetes per metge), ja per si mateixos massificats. Aquesta xifra “supera la quota demanada per les societats científiques”.

Un altre dels punts clau que assenyala la Sindicatura per a l’estalvi a les arques públiques és la reducció de costos laborals. “El cost mitjà per hora de treball efectiu del personal amb contracte laboral en el departament de salut de Torrevella és de 28,6 euros, un 8,6% inferior al cost mitjà del personal estatutari en el conjunt dels altres departaments de salut (31,3 euros), a causa de factors com l’estructura retributiva, els índexs d’absentisme laboral, l’estructura de comandaments directius i intermedis i l’antiguitat mitjana de la plantilla”, conclou l’informe.

En aquest sentit, l’abstenció laboral en el departament de Torrevella és quasi la meitat que en la gestió pública directa, es tracta d’una plantilla més jove que la dels departaments cent per cent públics i els seus metges fan “una jornada laboral més extensa”, amb faena a les vesprades, segons explica la mateixa concessionària Ribera Salud en les al·legacions.

Torrevella també ha estalviat en l’ús de llits hospitalaris, ja que el 2016 va tindre una ocupació del 84,8 per cent, mentre que la resta dels hospitals valencians han tingut cobertes el 93,7% de les places en els seus centres.

Els síndics consideren que entre el 2006 i el 2016, la Generalitat va abonar 108,65 milions de més a Ribera Salud per aquesta concessió del que marquen els plecs de la concessió.

Crida l’atenció en l’informe que la despesa farmacèutica d’aquest departament és un 12% superior a la mitjana valenciana. Aquesta despesa, cal recordar, correspon assumir-la a l’Administració. Ribera Salud al·lega que aquesta xifra està motivada perquè l’edat mitjana de la població que acudeix a Torrevella és més alta que la d’altres àrees. Torrevella s’ha estalviat 11 milions d’euros per derivacions a altres hospitals valencians, encara que la mateixa Sindicatura assegura que és l’àrea que menys deriva.

De la seua banda, el fiscalitzador públic censura que la Generalitat, sobretot en els anys de govern del PP, no haja fet un seguiment de les inversions de les concessionàries. De fet, ha iniciat una revisió d’aquest concepte en les quatre àrees de salut que encara continuen privatitzades, després del final de la concessió del departament de la Ribera.