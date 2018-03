La Inspecció detecta l’esborrament de fitxers sensibles en Ribera Salud a 15 dies de la tornada a la gestió pública

La Direcció General de l’Alta Inspecció Sanitària ha detectat l’esborrament de documents en fitxers sensibles de Ribera Salud arran d’una denúncia interna. Els fets, que ja estan investigant-se i són de gravetat extrema, es produeixen a 15 dies que la Conselleria de Sanitat recupere el control de la gestió després de vint anys de privatització en l’àrea de la Ribera (València).

Fonts del sindicat mèdic Simap han confirmat que també han rebut queixes de treballadors sobre l’esborrament i la desaparició de documents. Les mateixes fonts asseguren que els empleats van informar al comissionat del que passava, sobretot de la desaparició d’expedients i dades clíniques de pacients. A més, els ordinadors es bloquegen des de fa quatre dies.

Segons ha pogut saber eldiario.es, el comissionat de Sanitat amb la concessionària –el departament que ha de vetlar pel bon funcionament del concert– ha rebut unes quantes denúncies de personal de Ribera Salud que han alertat de l’esborrament de documents sensibles en els últims tres dies. Tot just haver rebut aquest avís, la Inspecció es va personar ahir dijous dia 15 i hui dia 16 en les oficines de Ribera Salud per a fer una investigació i ha confirmat la desaparició de fitxers.

Entre la documentació que no consta en els expedients que ha de recuperar la gestió pública d’ací a dues setmanes hi ha fitxers de Farmàcia, Qualitat –llistes d’espera– i pacients, en aquest últim cas, dades personals i clíniques que podrien vulnerar la Llei de protecció de dades i que són especialment sensibles per tal com es tracta d’historials mèdics.

Davant de l’arribada dels inspectors, personal de Ribera Salud hauria explicat que la carpeta esborrada s’hauria readreçat i que ho hauria fet personal informàtic de la filial de Ribera Salut B2B, la societat que va ser investigada per la justícia pel presumpte cobrament de comissions il·legals. El procés es va arxivar perquè es va entendre que les relacions entre la concessionària i els proveïdors eren entre agents privats.

Els inspectors han obert una investigació perquè una vegada esborrats i tornats a recuperar aquests fitxers de Farmàcia és impossible saber –en poques hores– si tota la informació i la documentació sensible continua intacta o ha desaparegut, ja que en els fitxers hi ha dades des de l’any 1999. S’han trobat a faltar dades personals i clíniques dels pacients, així com també els tractaments i els tràmits corresponents.

Els elements esborrats són clau per a l’entrada de la gestió pública, perquè és informació de pacients, llistes d’espera o tramitació i expedició de medicaments. De fet, és fonamental per al bon funcionament de l’atenció sanitària a partir del dia 1 d’abril que la mateixa concessionària –i partits com el PP– asseguren que serà “caòtica”.

De moment, els inspectors continuen demanant informació en unes dates més que complicada -són Falles i el dilluns 19 és festa a la Comunitat Valenciana-. El dimarts les denúncies i les perquisicions realitzades pels inspectors podrien traslladar-se a l’Advocacia de la Generalitat per a avaluar la situació.

L'empresa avisa als treballadors

A les 15:29 d'aquest divendres la gerència ha enviat un comunicat a tots els empleats de Ribera Salud en el qual intenta llevar ferro a la desaparició de documents. "El trasllat d'aquesta informació l'estan realitzant els actuals propietaris de les carpetes i les persones o equips que actualment tenen accés a aquesta informació. És a dir, no s'està movent aqueixa informació de forma centralitzada, sinó que cada usuari de la informació és qui la canvia".

"No s'ha eliminat cap informació ni eliminant cap arxiu ni *carpeta corporativa" i "en alguns casos puntuals s'està traslladant a un altre servidor determinada informació mercantil que l'empresa ha de conservar per imperatiu legal", ha explicat.