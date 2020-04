La pressió als hospitals valencians continua en descens i cauen els contagis, amb 247 positius, i els morts, amb 22 casos

La Conselleria de Sanitat ha informat dissabte que fins hui s’han donat un total de 2.289 altes a la Comunitat Valenciana a persones amb coronavirus (204 més des de l’actualització de divendres): 224 a la província de Castelló, 764 a la d’Alacant i 1.301 a la de València.

A més, s’han detectat 247 nous casos positius (120 menys en les últimes 24 hores), que eleven a 8.578 el total de casos positius, dels quals 1.457 estan ingressats a l’hospital (54 menys) i 332 d’ells en l’UCI (14 menys).

Dels 247 nous casos positius, 57 són de la província de Castelló, 31 de la d’Alacant i 159 de la de València.

Per províncies, el nombre total de casos positius és de 1.054 a la província de Castelló (230 hospitalitzats, 43 d’ells en l’UCI), 2.993 a la província d’Alacant (422 hospitalitzats i 124 d’ells en l’UCI), i 4.526 a la província de València (805 hospitalitzats i 165 d’ells en l’UCI). A més, hi ha 5 casos que no s’han assignat encara.

El nombre de professionals de la Sanitat que han donat positiu és de 1.459 en total (179 a la província de Castelló, 581 a la d’Alacant i 699 a la de València). De tots ells, han rebut ja l’alta 352 persones.

En les últimes 24 hores s’han registrat 22 morts, set menys que divendres, i fins ara s’han produït un total de 818 defuncions a la Comunitat Valenciana: 99 a la província de Castelló, 327 a la d’Alacant i 392 a la de València. Les proves que han donat un resultat negatiu fins al moment són 27.832.

Fins ara, 2.352 professionals de la Sanitat s’han inscrit en la borsa de treball habilitada per la Conselleria de Sanitat perquè personal mèdic i d’Infermeria jubilat amb edats fins a 70 anys i personal facultatiu que encara no té especialitat puguen ajudar a combatre el coronavirus.

Situació en residències

La Conselleria ha actualitzat també la situació de les residències de gent major de la Comunitat Valenciana. Així, dissabte són 95 els centres amb algun cas actiu, tres més en les últimes 24 hores (14 a Castelló, 23 a Alacant i 58 a València).

Fins ara s’han detectat 1.073 positius entre residents, 21 més que divendres, i 257 entre treballadors, sis més en 24 hores, mentre que han mort 253 residents (6 més).

Hui dia, estan sota vigilància activa de control sanitari 18 residències a la Comunitat Valenciana: 4 a la província de Castelló, 5 a la d’Alacant i 9 a la de València.