La jutgessa imputa la filla i el gendre de Zaplana pel lloguer d'un pis a València propietat d'un ciutadà estranger

La jutgessa que instrueix el cas Erial ha ampliat la nòmina d'imputats i ha citat en qualitat d'investigats la filla d'Eduardo Zaplana, María, i el seu gendre, l'empresari Luis Iglesias pel lloguer d'un pis a València on va residir l'exministre mentre rebia tractament per la seua leucèmia a l'hospital La Fe. A més, l'UCO també persegueix la compra per part d'aquesta familiar de l'expresident de la Generalitat Valenciana d'un pis de 330 metres quadrats en la milla d'or de la ciutat.

La imputació, que ha avançat El Confidencial, es fonamenta en el pagament del lloguer de l'habitatge, que segons sospiten els investigadors, podria haver sigut en col·laboració per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. De fet, el preu que pagaven pel lloguer és dels més cars de la ciutat de València, 3.200 euros al mes, segons han confirmat fonts de la transacció a eldiario.es.

El pis és propietat d'un ciutadà estranger i des del mes de setembre passat del 2018 ja no està arrendat per Zaplana i és un altre ciutadà no nacional el que ocupa l'habitatge, d'alt poder adquisitiu. Segons els investigadors, el propietari de l'habitatge està en cerca internacional.

Aquest periòdic ha intentat recollir l'opinió de la familiar de l'expresident però no ha obtingut resposta.