Les imputacions en el cas Alqueria provocaran un canvi radical en la nova Diputació de València

El cas Alqueria, i les tensions internes en tots els partits, revolucionaran la pròxima Diputació de València. Tant el PSPV-PSOE com Compromís tenen clar que cap dels investigats en el cas Alqueria per la “col·locació” de nou alts càrrecs serà diputat provincial, mentre en el PP i Ciutadans canviaran sí o sí els seus portaveus i la majoria dels seus representants provincials actuals es quedaran fora. Rosa Pérez (EUPV) se’n va a la política autonòmica i Roberto Jaramillo (Podem) tindrà difícil repetir si no aconsegueix la complicada acta de regidor a l’Ajuntament de València.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar la nit de la seua victòria electoral que el pròxim president de la Diputació de València serà Toni Gaspar. Però ni això està segur. Fonts del partit asseguren que, malgrat la lleialtat mantinguda per l’alcalde de Faura a Ximo Puig, en l’elecció del líder provincial pesaran altres qüestions. A més, apunten, correspon a la direcció provincial i no a la de país la designació de tots i cadascun dels diputats, així com la del president.

Les citacions com a investigats de l’actual diputat provincial Voro Femenía i de Víctor Jiménez –tots dos candidats del PSPV en l’Alqueria de la Comtessa i Rocafort, on són alcaldes– impossibilitaran el seu nomenament com a diputats provincials. Tampoc tindrà opcions Josep Melero, candidat de Compromís a Silla i amb un fort poder orgànic provincial. “Se seguirà la mateixa línia que amb Jorge Rodríguez”, apunten.

Jorge Rodríguez tampoc estarà en la pròxima corporació provincial, almenys amb les sigles del PSPV, partit que va abandonar per la seua detenció en l’operació Alqueria, encara que sí amb les del seu nou partit La Vall d’Albaida Ens Uneix. Compten en l’entorn de Rodríguez que tindrà els vots suficients per a obtindre diputat provincial i serà la clau de govern entre PSPV i Compromís.

Altres comptes fan en la coalició entre Bloc, Iniciativa i Verds, que entenen que la candidatura de Jorge Rodríguez podria dispersar el vot socialista i permetre a Compromís alçar-se amb el representant del partit judicial de la Vall d’Albaida, que al seu torn els done opcions de presidir la Diputació de València.

En el PP i Ciutadans l’única cosa clara és que cap dels portaveus actuals repetirà. Mari Carmen Contelles, del PP, serà apartada pel seu més que discret paper com a líder provincial en la legislatura passada, i per a Ciutadans hi ha un nou favorit de Toni Cantó, el candidat de Burjassot Toni Subiela. Subiela serà premiat pel seu treball en les Corts Valencianes la legislatura passada. Un bon resultat en el municipi de l’Horta Oest acabaria de certificar el seu nomenament.

Per part seua, Contelles no té clar ni si tornarà a l’alcaldia de la Pobla de Vallbona, que va deixar el 2015 després de perdre la meitat dels vots. En les autonòmiques i generals passades, els populars van ser la tercera força en el municipi del Camp de Túria, la qual cosa augura un altre bac.

El 26 de maig se celebren les eleccions municipals i, quan es constituïsquen els ajuntaments, serà el pas per a les diputacions. Però el 2019 hi ha una nova realitat, el cas Alqueria ho ha canviat tot.