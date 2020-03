La indústria ceràmica treballarà amb “capacitat mínima indispensable” per poder parar els forns

La indústria ceràmica espanyola continuarà funcionant dimarts amb “capacitat mínima indispensable” per poder parar els potents forns que couen el taulell a més de 1.000 graus centígrads. L’article 4 del decret aprovat pel Govern permet que un mínim de plantilla acudisca a fer aquestes faenes que necessiten uns quants dies i que no s’han pogut desenvolupar davant la imprevisió del tancament. A Itàlia, a la indústria se li van donar quatre dies de marge.

El decret publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) a última hora de diumenge podria obrir-se a alguna interpretació, encara que la patronal Ascer va assumir dilluns que hauran de tancar en breu. Dilluns, les empreses s’apuraven per traure a tota velocitat les comandes internacionals d’una indústria que exporta a tots els països del món. Fins i tot alguna empresa continuarà dimarts traient peticions de material, encara a costa de rebre alguna multa de les autoritats.

Dilluns, primer dia de l’aturada total, encara que amb moratòria per a la indústria que ho necessitara, la Guàrdia Civil va visitar unes quantes indústries ceràmiques castellonenques per assegurar el tancament total decretat pel Govern, cosa que evidencia que dimarts la pressió serà molt més gran.

Els sindicats, de la seua banda, entenen que el decret que “regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials “ no dona lloc a interpretació i que “cal tancar” fins un altre avís, que hauria de ser d’ací a dues setmanes, segons explica Vicente Chiva, secretari territorial de la nova federació d’indústria d’UGT-PV.

“Les empreses no es poden acollir a l’article 4 del decret de treballar com els caps de setmana. Hem consultat la Inspecció de Treball i tot el sector ha de parar”, apunta Chiva. “Es carregaran les comandes que hi ha en marxa i s’apagaran els forns, però nosaltres, com a federació, ja hem dit que han de parar”, afig. Per al líder sindical, “sabem que no és plat de bon gust, però, quan el país necessita parar, s’hi ha de fer cas”.

La indústria ha assumit el tancament, encara que no comparteix ni el fons ni les formes. “Obliga les empreses a suportar econòmicament la gestió de la crisi i a mitjà termini comportarà pèrdues irreparables d’ocupació i d’activitat”, expliquen en la patronal Ascer. “Com a sector industrial i pesant, no podem garantir la seguretat dels treballadors i de les màquines si únicament tenim un dia per a aturar tota l’activitat. És imperant que s’aplique el sentit comú i un mínim de flexibilitat per a garantir la parada de l’activitat, per la qual cosa el nostre sector ha de disposar almenys fins a la mitjanit de dimecres per a parar la seua activitat amb un mínim de seguretat”, asseguren.

Igualment, des del sector reclamen que se’ls permeten “les càrregues i expedicions” durant l’estat d’alarma. “Els temps donats per l’executiu són clarament insuficients. Es tracta d’una mesura per a tindre liquiditat i reduir lleugerament les tensions de tresoreria que l’aplicació d’aquest decret suposarà per a les empreses que hauran de fer front a les nòmines de tots els seus treballadors sense que hi haja cap mena d’ingressos ni activitat”, afigen.

“El sector exporta a 185 països en el món i l’activitat internacional encara està funcionant. Aquesta parada forçosa no permetrà complir els compromisos comercials que té la indústria i farà mal clarament a la reputació internacional de la ceràmica espanyola entre els seus clients. Una reputació que la indústria ve treballant-se des de fa anys amb serietat, qualitat i servei, que serà molt complex recuperar amb aquest bloqueig”, argumenten.

Ascer insisteix que cal dotar de liquiditat els sectors amb l’aprovació d’avantatges fiscals que incloguen l’ajornament de pagaments tributaris a tots els nivells i en sectors exportadors com el nostre, sobretot l’avançament del pagament de les devolucions de l’IVA.

“Les mesures recollides en el decret han d’anar acompanyades de mesures excepcionals i urgents que promoguen la liquiditat de les empreses per a fer front als costos laborals, sense perjudici d’una parada total de l’activitat productiva i comercial i el bloqueig de la facturació. A pesar que el sector empresarial ve reclamant-ho fa setmanes, la tan necessària injecció de liquiditat encara no ha arribat, i el que s’ha aprovat fins ara és clarament insuficient”, denuncien.