La integració difícil en Podem: Davó i Lima subratllen les seues línies roges en el primer intent d’acord

Un càrrec per persona o una figura que conjumine partit i institució. L’etern debat de Podem aboca l’organització valenciana a una altra disputa en el seu procés intern. Les dues candidates que han confirmat que optaran a la Secretaria General, Pilar Lima i Naiara Davó, han mantingut dilluns la seua primera trobada per pactar una candidatura unitària. Una trobada de què han eixit amb més distància que acostament i amb forts retrets entre equips.

Si atenem els comunicats enviats, ‘Un Podem amb tu’ (la candidatura de Pilar Lima) ha oferit a l’actual portaveu parlamentària “integrar-se en una llista unitària”, mentre que ‘Governar Unides’ (l’equip de Naiara Davó) ofereix a Lima “treballar conjuntament en la seua executiva i el càrrec de portaveu adjunta de Podem”. Ambdues expressen el desig de convergir en una candidatura i asseguren que deixen la porta oberta.

El problema, en aquesta Assemblea i en qualsevol altra, són els temps. El 28 de maig acaba el termini d’inscripció de candidatures individuals i el 9 de juny arranca oficialment la campanya. Per evitar una guerra, les candidates haurien d’arribar a un acord en deu dies. I, ateses les circumstàncies i el pessimisme en tots dos equips, no sembla que passe això.

En converses posteriors amb membres dels equips, l’oferta de Lima s’amplia a “un lloc en la futura executiva amb un pes important” i “reforçar” la figura de Davó com a portaveu parlamentària. Una oferta que els de la síndica consideren buida, ja que va ser elegida portaveu parlamentària en una votació del Consell Ciutadà. Va superar a l’exsenadora, que llavors també volia ser portaveu, per tot just 3 vots. La votació es va produir quan Unides Podem va entrar en el Govern autonòmic i Rubén Martínez Dalmau va deixar l’acta de diputat per exercir de vicepresident segon del Consell.







La candidatura de la portaveu parlamentària acusa l’equip de l’exsenadora de llançar un comunicat a la premsa abans d’acabar la reunió i d’airejar una proposta inexistent; mentre que els de Lima acusen Davó de no haver portat cap proposta i mentir en el seu comunicat. L’oferta del càrrec de portaveu, afirmen, no ha existit. I recalquen que el model que va deixar Antonio Estañ, secretari general dimitit, ja incloïa un càrrec de portaveu coral que requeia en Lima, l’ara director general César Jiménez i Àngela Ballester, destituïda de la Vicepresidència Segona del Consell fa poc, per la qual cosa consideren que manca de sentit. Una sèrie d’acusacions encreuades molt similars.

Les línies roges estan damunt la taula i cap candidata sembla que té intenció de saltar-se-les. Llevat que aparega una tercera candidatura –el sector Anticapitalista és donat a participar en aquests processos i encara no ha manifestat la seua postura– que force un acord. En les assemblees anteriors ha resultat clau el pacte entre corrents per aconseguir una majoria, i encara que el debat entre pablisme i qualsevol altre -isme sembla liquidat, les diferències entre mètodes continuen vives en altres corrents.

Però les línies roges sovint es queden en un gargot. Quan Antonio Estañ va guanyar la votació que el va convertir en secretari general, va anunciar que volia un càrrec de portaveu coral i feminista; una dona al capdavant del grup parlamentari. Setmanes després, amb la dimissió de la diputada Sandra Mínguez, el grup va acordar que ell mateix exercira de portaveu. Va assumir la seua contradicció i, finalment, no hi hagué separació de poders.