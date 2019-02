La xarxa internacional de Zaplana va repatriar a Espanya 2,3 milions de “mossegades” a través l’amnistia fiscal de Montoro

La trama internacional muntada pels col·laboradors de l’exministre i expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, van utilitzar l’amnistia fiscal del PP el 2012 per a repatriar 2,3 milions del presumpte cobrament de comissions il·legals a Luxemburg. Els diners que es van ingressar en un compte del que va ser cap de gabinet de Zaplana i expresident d’Estudiants, Juan Francisco García, provenia, segons la Guàrdia Civil, de les mossegades que va pagar Vicente Cotino –nebot de l’exconseller de Camps, Juan Cotino– per les adjudicacions del Pla Eòlic i la privatització de les ITV al començament del segle XXI.

Segons l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil present en el sumari, el 2006 el Grupo Sedesa de la família Cotino va fer dos ingressos en la mercantil amb seu a Luxemburg Fenix Investments. Un primer pagament de 186.000 euros –5/09/2005– i un segon de dos milions camuflats en la compravenda de participacions d’una tercera empresa, Inversiones Impega, el 5/10/2007.

El 10/07/2012 es publica la dissolució de Fenix Investments, el cent per cent de les participacions de la qual és de Juan Francisco García, segons l’informe de l’UCO. “Que Juan Francisco García aparega en la dissolució d’aquesta societat és un element substancial de la seua vinculació amb Fenix Investments i amb els actius que poguera haver generat o obtingut aquesta mercantil, i es retrata com a possible beneficiari dels fons que s’identifiquen transferits des del grup Sedesa a favor de Fenix”.

Segons l’UCO, “fent la comprovació dels actius que han pogut transferir-se des de Luxemburg al patrimoni de Juan Francisco García, s’ha pogut comprovar que el mateix any en què es produeix la dissolució de la mercantil Fenix Investments i després d’haver-se acollit aquest a la coneguda com a “amnistia fiscal” (impulsada pel ministre Cristóbal Montoro) a través del model 750 de l’AET, declara la venda del 100 per 100 de les 2.200 accions de Fenix valorades en 2.334.390 euros, les quals declara haver adquirit íntegrament el 27/12/2007”.

Així, afigen els investigadors, “retornant a la regularització especial, s’ha pogut comprovar que el pagament d’impostos es du a terme sobre la quantia econòmica declarada, no obstant això, l’import de dues transferències diferents ascendiria a 2.239.107,19 euros, cosa que resulta cridanera”, expliquen.

“A parer policial, el moment temporal del retorn dels fons respon a una qüestió d’oportunitat i no així de disponibilitat”, argumenten, ja que encara que Juan Francisco García adquireix la societat el 2007 no és fins al 14/11/2012 que s’intenten cobrar els diners coincidint amb l’instrument que posa en marxa el Govern de Mariano Rajoy per a repatriar capitals evadits.

Autoliquidació presentada per a acollir-se a l’amnistia fiscal de Juan Francisco García Gómez.

Autoliquidació presentada per a acollir-se a l’amnistia fiscal i propietat de Fenix Investments.

És la mateixa Agència Tributària la que revela a la Guàrdia Civil que l’ex-cap de gabinet de Zaplana es va acollir a l’amnistia el 14/11/2012 per un import de 2.334.390, “corresponent una quota a ingressar de 233.439 euros, això és, el 10% dels béns que va regularitzar”. Una quantitat pràcticament idèntica als 2.186.000 euros aportats pel Grupo Sedesa en dues transferències en els anys 2005 i 2006.

Aquestes operacions d’eixida i entrada de fons d’Espanya a Luxemburg per a tornar a Espanya, en concret al compte de Juan Francisco García, les vincula l’UCO directament amb les mossegades del Pla Eòlic i les ITV durant els governs d’Eduardo Zaplana. “Concretament, Juan Francisco García exerceix un paper important en l’adjudicació de les ITV, ja que va ser president de la mesa de contractació”. És més, el que en aqueix temps era el cap de gabinet de Zaplana va ser el “cervell” de la privatització de les Inspeccions Tècniques de Vehicles.