Un inventor valencià aconsegueix que un tribunal alemany condemne Lidl per haver-li copiat el seu utensili per a elaborar llet vegana

Imagineu-vos que el Benissanó CF, l’equip del municipi valencià de 1.500 habitants que li dona nom, juga un partit contra el Reial Madrid en un Santiago Bernabeu ple de gom a gom i no sols el guanya, sinó que el goleja. I amb els àrbitres xiulant-li a favor. Així es deu de sentir l’inventor valencià Antxon Monforte que, després d’uns quants anys pledejant contra Lidl per un possible cas de vulneració de patent, acaba de conéixer que la justícia li ha donat la raó. I en un tribunal alemany, on la multinacional alemanya té la seu social.

El tribunal de districte de Mannheim, en l’estat alemany de Baden-Württemberg, ha dictaminat a favor de les pretensions d’Andoni Monforte i la seua empresa Chufamix, la firma de distribució d’orxata artesana. Monforte, gràcies a la seua experiència en la producció d’orxata, va aconseguir desenvolupar un estri per a fabricar llet amb vegetals com la xufa dirigida al públic vegà, cada vegada més creixent.

Al cap de pocs mesos de començar a distribuir el seu Vegan Milker fabricat a Espanya i venut a 18 euros, explica Monforte a eldiario.es, el gegant Lidl iniciava la venda en tota Europa i en la seua pàgina web d’un utensili “igual” a 6,99 euros i fet a la Xina. En adonar-se de la similitud i de la “còpia”, fins i tot del manual d’instruccions, Chufamix va iniciar una batalla legal primerament a Espanya i després a Alemanya.

Mentre a Espanya es continua la instrucció en un jutjat penal de València, on està imputada Lidl, a Alemanya Monforte ha aconseguit la primera sentència favor seu. Considera el tribunal de districte de Mannheim que Lidl International ha comés una “infracció de patent” per haver copiat la singularitat del Vegan Milker, segons la sentència a què ha tingut accés eldiario.es. Concretament la peça que fa diferent i rendible l’invent d’Antxon Monforte.

Comparativa dels dos utensilis aportada durant el judici en el tribunal de districte de Mannheim.

El tribunal alemany, equivalent a una audiència provincial espanyola, entén que la maça inventada per Monforte, que permet comprimir els residus sòlids de vegetals i recollir els que es queden apegats per aprofitar millor el producte, està protegit per la patent i per la legislació europea. Per tant, la comercialització de Lidl “infringeix” aquesta patent. A més, el tribunal tomba les pretensions de la multinacional d’anul·lar el procés.

Si no hi ha recurs, a preguntes d’eldiario.es Lidl no ha aclarit si acudirà al Tribunal Superior de Justícia de l’estat alemany, la multinacional ha d’indemnitzar l’inventor valencià. De moment, els jutges han sol·licitat a Lidl que informe de quants Ernesto Veggie Drink Maker, l’utensili copiat, ha venut a Alemanya i quants n’ha produït, per quantificar la indemnització.

I ací ve la segona batalla que haurà de lliurar Monforte. La llei de patents és europea, però s’aplica per estats, amb la qual cosa l’inventor valencià hauria d’haver presentat denúncies en cada país on Lidl ha venut l’utensili. De moment, per la falta de recursos el procés sol se segueix a Espanya i Alemanya. Les vendes fetes a França, per exemple, no serien fiscalitzades sense una denúncia i potser el fet estaria ja prescrit.