La inversió inmobiliària fallida del conseller valencià d’Habitatge en l’edifici més alt de Colòmbia

El conseller d’Habitatge i Arquitectura Climàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha retirat de la seua declaració de béns presentada quan va ser elegit diputat en el parlament valencià el 28M passat una inversió que va fer a Bogotà l’any 2014. El líder de Podem a la Comunitat Valenciana sí que va declarar en el Congrés dels Diputats quan va obtindre un escó en l’onzena legislatura (del 13 de gener de 2016 al 19 de juliol de 2016) que tenia al voltant de 10.000 euros invertits en la propietat del complex BD Bacatá, que preveia una torre d’oficines, centre comercial i un hotel en l’edifici més alt de la capital de Colòmbia.

En el temps que va de mitjan 2016 a dia de hui, segons explica el conseller a eldiario.es, el valor de la inversió “és zero”, per la qual cosa entén que no s’ha de declarar. En aqueix sentit, afig, “no soc copropietari d’un hotel com es va dir el 2016, sinó que vaig invertir en fideïcomís”, una espècie de micromecenatge al qual es van sumar 4.000 persones més per a alçar el projecte immobiliari. La iniciativa, que s’ha quedat a mig fer després de la fallida de la societat, va ser impulsada per l’empresari català Venerando Lamelas, investigat per l’Agència Tributària i la justícia espanyola.

El líder de Podemos Rubén Martínez Dalmau. EFE

Martínez Dalmau explica que va entrar en la inversió perquè li ho va recomanar un company de la Universitat Lliure de Colòmbia, on en els anys 2013 i 2014 va impartir nombrosos cursos i conferències de dret constitucional, l’especialitat del polític de Podem. “Era una inversió molt menuda i va ser un desastre, per la qual cosa es pot llegir en el que ha publicat la premsa espanyola i colombiana”, afirma.

El projecte BD Bacatá es va llançar amb la intenció de captar petits inversors per a alçar l’edifici. A canvi, Venerando Lamelas prometia rendibilitats del 16% al quart any d’haver invertit quan començaren a funcionar l’hotel, el centre comercial i el negoci immobiliari del lloguer d’oficines. L’edifici –un monstre de 66 pisos i 216 metres d’altura en el centre de la ciutat– es va començar a construir el 2011, havia d’estar acabat el 2013 i oferir retorns el 2015. Hui dia, segons el mateix Martínez Dalmau, no val res.

La declaració de Martínez Dalmau davant les Corts

Rubén Martínez Dalmau, professor titular de dret constitucional, va declarar propietats de naturalesa urbana per 360.398 euros de valor cadastral –de les quals, un habitatge al 100% de domini ple a València; cinc a Xàbia (Alacant), amb diferent percentatge de participació i naturalesa i un altre últim habitatge al 50% a Lima (Perú)–.

Dalmau també va declarar béns i drets de naturalesa no immobiliària per valor de 30.542 euros entre un vehicle, participacions en una societat i els diners en tres comptes bancaris, per més de 25.000 euros. El passiu del síndic del grup ascendeix a 131.000 euros, per tres hipoteques i préstecs particulars. En aquesta foto del seu patrimoni no està la inversió a l’hotel fallit de Bogotà.