L’excap de Canal 9 López Jaraba serà jutjat per haver pagat al productor José Luis Moreno 1,9 milions de més per una sèrie i un programa

José López Jaraba, exdirector general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), s’asseurà finalment en el banc dels acusats el pròxim 23 de juliol per presumptes irregularitats en contractes de l’ens públic després de no haver arribat a un acord acusacions i defensa. Jaraba va acabar aprovant que Canal 9 pagara al productor José Luis Moreno 1,9 milions d’euros de més per sèries i programes per satisfer un deute anterior, segons un informe pericial sol·licitat per CGT.

Dijous s’ha celebrat en l’Audiència Provincial de València una vista entre les parts d’aquest procediment –Fiscalia, acusacions i defensa– per a estudiar si s’aconseguia una conformitat i s’evitava, d’aquesta manera, arribar a judici. La Fiscalia ha sol·licitat l’arxivament de la causa igual que la defensa, mentre que les quatre acusacions, la Generalitat, Compromís i els sindicats CGT i CCOO, han decidit seguir amb les seues peticions de presó de fins a huit anys i una responsabilitat de més d’1,3 milions d’euros. En concret, li atribueixen delictes de prevaricació, frau i malversació.

Jaraba és l’únic acusat en aquesta causa i ni el productor José Luis Moreno, principal beneficiari dels pagaments, ni altres actors han sigut acusats. Sí que hi ha la possibilitat que vagen a la vista oral com a testimonis, igual que els perits, per aclarir si es van pagar o no preus per damunt del valor de mercat.

A López Jaraba, que va ser director d’RTVV en el període comprés entre octubre del 2009 i desembre del 2012, la Fiscalia decideix no acusar-lo sobre la base d’un informe favorable de la Comissió Delegada de la Junta Central de Compres d’RTVV.

El ministeri públic, en el seu escrit de petició d’arxivament provisional, argumentava que no quedava acreditada la perpetració del delicte. Destacava que López Jaraba no va accedir a la Direcció General d’RTVV fins al mes d’octubre del 2009, mentre que el contracte de l’ens públic amb la productora de José Luis Moreno es va signar el 2007. El mateix passa en el cas de les despeses fetes per la productora, sobre el qual la fiscal sostenia que es tracta d’una irregularitat que es va produir necessàriament al llarg del 2007 i el 2008.

En tot cas, explicava que la conducta del processament en perjudici de l’ens públic, que, encara que tampoc entenia acreditada, com a màxim podria qualificar-se d’una administració deslleial, però en cap cas constitueix un delicte de malversació, mantenia.

Totes les acusacions, a judici

Les acusacions demanen jutjar-lo en relació amb el reconeixement d’un deute per import d’1.785.295 euros amb una productora televisiva per la coproducció de la sèrie “Planta 25” i la signatura d’un contracte el 2010 amb la mateixa empresa sobre cessió de drets d’emissió d’un nou programa de la sèrie “De un tiempo a esta parte”.

L’informe pericial encarregat per CGT quan el cas estava a punt de tancar-se va concloure que tots dos programes s’haurien pagat per un valor totalment fora de mercat, en concret amb uns sobrecostos d’1,9 milions d’euros.

El document elaborat per dos perits experts en el mercat audiovisual i que ja és part de la causa en la qual només queda imputat José López Jaraba analitza tècnicament el programa i la sèrie, les despeses incorregudes, els diners abonats i fins i tot la qualitat de la imatge i el material usat. És una de les proves de més força que l’acusació podria usar per a seguir avant amb un procés que ja ha rebutjat investigar altres programes acusats inicialment d’estar unflats.