Ajornat per incompareixença el judici a dos policies que van denunciar a Elx un home que els va parlar en valencià

Aquest dimecres ha quedat ajornat el judici per la denúncia de l'il·licità Jafet Pinedo a dos agents de la Policia Nacional que van reflectir en una acta de denúncia, després de donar l'alto a aquest empleat d'un restaurant que es dirigia a entregar una comanda amb la seua bicicleta, que els havia parlat en valencià “encara que els agents li demanen que parle en castellà”.

Finalment s'ha posposat per al pròxim 18 de setembre després que els dos agents citats per a aquest dimecres en el jutjat d'instrucció no hagen comparegut per motius laborals.

El que si que ha acudit a la seua cita fixada per a les 10.30 hores ha sigut Pinedo, que s'ha mostrat resignat per l'ajornament: “Al final haurem d'allargar el procés", ha dit. En el moment de la seua eixida dels jutjats, prop de les 11 hores, aquest exmembre del grup antimilitarista Tortuga s'ha trobat amb el suport d'unes 50 persones, entre les quals estaven representants d'una desena de col·lectius que en els últims dies han signat un manifest de suport “al company Jafet”.

“Rebutgem la intervenció policial que, com la descrita, respon a causes poc clares i que atempta contra la dignitat de les persones i que vulnera drets com el del treball o el de l'expressió en la llengua pròpia”, resava el comunicat signat, entre altres, per Margalló Ecologistes en Acció d’Elx, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca d'Elx i Crevillent, Tortuga, o Elx pel Dret a Decidir.

El president de l'Associació Cívica per la Llengua El Tempir, Josep Escribano, també ha estat present en la concentració de suport després de rebutjar en un escrit fa uns dies aquest succés. Els policies “han mostrat una ideologia clara i manifestament contrària a la igualtat lingüística perquè, com a servidors públics, han de respectar els drets dels ciutadans”, es podia llegir.

L'última entitat a sumar-se ha sigut la Plataforma per la Llengua, l'autodenominada “ONG del català” que ha explicat aquest dimecres que "la denúncia dels policies contra Jafet Pinedo representa un incompliment flagrant de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que deixa ben clar que els cossos de seguretat, com a funcionaris públics, han de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua oficial que aquest sol·licite". Així mateix, aquesta plataforma ha incidit en què la denúncia en si “representa una aplicació de l'article 36.6 de la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda com a Llei Mordassa”.

La defensa de Pinedo entén que els dos agents han incorregut en abús de poder, detenció indeguda, agressions verbals i denúncia falsa. Els fets es remunten al passat 20 de juny quan després d'haver d'avançar amb la seua bicicleta dos cotxes policials que no portaven distintiu i que estaven ocupant el carril bici els va recriminar la seua actitud etzibant-los “En bon lloc esteu”, sempre segons Pinedo.

A continuació va arribar l'alto dels dos agents als quals es va dirigir en valencià. “De forma alterada em diuen que deixe de parlar-los en valencià, que si estic provocant-los. Tracte de dir-los que parlar valencià no és un element de confrontació i que vull saber per què m'estan parant”, rememorava.

A més de la qüestió de la llengua -va acabar parlant-los en castellà- els policies van reflectir en la seua acta de denúncia que Pinedo els havia insultat, fet que rebutja, i que mancava de documentació, qüestió aquesta que explica aquest il·licità perquè no la portava damunt en aquell moment però que els havia facilitat el seu número de DNI en diverses ocasions.

Al final va acabar sent traslladat a la Comissaria d'Elx on al seu torn va rebre dues denúncies de la Policia Local per no portar les llums reglamentàries de la bicicleta i per conducció temerària.