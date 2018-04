Un altre pal judicial a Ribera Salud: Arxiven la seua querella per injúries contra el metge que els va acusar de fer propaganda

La principal concessionària dels hospitals privatitzats Ribera Salud ha tornat a perdre un procés judicial. L'últim, el que va emprendre contra el mèdic assessor de la Conselleria de Sanitat en el procés de reversió Carlos Mayordomo per haver-los acusat de fer propaganda contra la salut pública. L'empresa que dirigeix Alberto de Rosa va denunciar al facultatiu per injúries i calúmnies per haver fet aquestes declaracions en una xarra-col·loqui a Alzira i ho va mantenir imputat diversos mesos.

Mayordomo, que és cap del servei de Medicina Preventiva i Salut Pública de l'Hospital de Xàtiva i assessorava a Sanitat en la reversió d'Alzira quan va fer les declaracions, va assegurar que Rivera Salud "gasta una estratègia de mentir, de mitges veritats i una estratègia d'aparell de propaganda". "Jo no havia vist un aparell de propaganda tan potent des de Goebbles en l'època d'Hitler", va dir Carlos Mayordomo.

Durant la instrucció judicial, Mayordomo va al·legar que "en cap moment va realitzar aqueixos comentaris amb l'ànim d'ofendre o desprestigiar a Ribera Salud, que es va tractar d'un debat crític en el qual es posava de manifest la problemàtica de revertir a la sanitat pública l'Hospital de la Ribera".

La jutgessa considera que les expressions efectuades pel querellat metge "són incardinables en el tipus penal de les injúries atès que van ser efectuades en el context d'un debat, una xarrada-col·loqui i que ha de prevaldre abans de res la llibertat d'expressió".

Aquest nou pal judicial se suma a tots els que la Conselleria de Sanitat li ha guanyat en el contenciós-administratiu.